Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den İhraç Edildi - Son Dakika
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Politika

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den İhraç Edildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etti. Yüksek Disiplin Kurulu, Savaş'ın sosyal medya paylaşımını partinin temel ilkelerine aykırı buldu ve ihraç kararı aldı.

11.12.2024 15:51
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, oy birliği ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 6 Kasım'da Hatay'ın eski CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk etmişti. Bugün gerçekleştirilen CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, Lütfü Savaş'ın 3 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın "partide aldığı görev, sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ve "partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Yüksek Disiplin Kurulu, Savaş'ın söz konusu eylemlerine istinaden "kesin çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den İhraç Edildi - Son Dakika

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