Eski başkanı sokakta protesto eden belediye işçisi konuştu
26.03.2026 15:06  Güncelleme: 15:07
İzmir'de haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Pınar Özkan, eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a sokakta karşılaştığında tepki gösterdi. Özkan, yıllardır başkanla görüşemediğini ve yaşadıklarını kameralara anlattı.

İzmir'de eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı sokakta protesto eden eski belediye çalışanı Pınar Özkan, yaşadıklarını anlattı. Özkan, haksız yere işten çıkarıldığını ve yetkililerle görüşmesine izin verilmediğini, yıllardır Başkan Sandal'la görüşmek isteyip engellendiğini ve bir şans eseri sokakta karşılaşınca neye uğradığını şaşırdığını söyledi.

Bayraklı Belediyesinde Eylül 2023'te işten çıkarıldığını öğrenen ve işe dönmek için günlerce eylem yapan 13 yıllık belediye personeli Pınar Özkan, sokakta şans eseri karşılaştığı eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a tepki gösterdi. Özkan'ın, kendisini tanımadığını söyleyen Sandal'a, "Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni asla affetmeyeceğim. Sen beni nasıl tanımazsın, ben işten çıkardığın Pınar Özkan. Hayır ben hiçbir şey yapmadım. Sen beni 04 kodu ile işten çıkardın. Ne bir şahit bulabildin ne bir tane belge sunabildin. Yine de beni geri almadın. Benim bir tane kızım var. Sana iki cihanda da hakkım helal olmasın. Bu belediye başkanlığını hiç hak etmedin, ekmekle oynadın. Allah seni bildiği gibi yapsın. İki cihanda da Allah seni bırakmasın. Hakkım sana haram, zehir zıkkım olsun. Allah belanı versin" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözyaşlarımın aktığı her an ah ediyorum

İşten çıkarıldıktan sonra yaşadıklarını ve sokaktaki karşılaşmayı anlatan Özkan, "Serdar Sandal Bey'le çıkarıldığımda görüşmek istedik. Eşimle birlikte suçumuzun ne olduğunu öğrenmek istediğimizde apar topar güvenlikler eşliğinde dışarı atıldık. Yüz kızartıcı suç işlemişçesine bu şekilde bir tavırla işten atılmak beni bu feryada sürükledi. Ben Bornova'dan Bayraklı'ya doğru yürürken Özkanlar'da tesadüf karşıma çıktı. O anda hiçbir şey düşünmedim. Hemen kameramı açtım. Aslında sakince neden beni işten attınız diye sormak istedim. Ama kendisinden aldığım alaycı tavırla 'Bir şey yapmışsındır, çıkarmışımdır' tarzında davrandığı için ciğerden gelen bir tepki verdim. Ona ilk defa orada ah etmedim, gözyaşlarımın aktığı her an ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bankamatikler kalıyor, kimsesizler keyfi şekilde işten çıkarılıyor

Mücadelesinin sürdüğünü ve haksızlığa uğradığını öne süren Özkan, "Bu sadece benim sorunum değil. Aynı şeyleri yaşayan birçok kişi bana ulaştı. Aynı taktik uygulanıyor. Önce çıkarıyorlar, sonra arkasından asılsız iddialar ortaya atıyorlar. Ama davaya gelince hiçbir şey sunamıyorlar. Ne bir şahit ne bir belge. Apar topar bizi işsiz bırakıyorlar ve gelecekte işe girmemizi de engelliyorlar. Belediyede bankamatikler var. Çalışan personeli işten çıkarıyorlar ama işe gelmeyen kişilerin kartını başkası basıyor, bu kameralarla tespit edilmesine rağmen işlem yapılmıyor. Onlar yandaş olduğu için kalıyor, bizim gibi kimsesizler ise keyfi şekilde işten çıkarılıyor" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

