Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Partiye Dönüş Şartı Olarak Meral Akşener'in Görevini Bırakmasını İstedi - Son Dakika
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Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Partiye Dönüş Şartı Olarak Meral Akşener'in Görevini Bırakmasını İstedi

Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Partiye Dönüş Şartı Olarak Meral Akşener'in Görevini Bırakmasını İstedi

20.06.2023 23:27

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'ye dönüş şartı olarak Genel Başkan Meral Akşener'in görevini bırakmasını açıkladı. Ayrıca yeni parti sinyali veren Ağıralioğlu, milliyetçilik anlayışı ve Kürt meselesi hakkında da görüşlerini paylaştı.

29 Mart tarihinde İYİ Parti'den "Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim" diyerek istifa eden eski milletvekiliYavuz Ağıralioğlu, partiye dönüş şartı olarak Genel Başkan Meral Akşener'in görevini bırakması olarak açıkladı.

3 ay önce İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir yayında açıklamalarda bulundu.

"PARTİ İÇİNDE BİR "RAĞMEN" ADAMI DEĞİLİM"

Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakması durumunda partiye dönebileceğini söyledi. Ağıralioğlu ayrıca yeni parti sinyali verdi.

Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı; Meral Akşener "Ben artık bırakıyorum, torunlarımı seveceğim, gelin üçüncü bir yol için milletin istikbaline koşun" derse koşarım. Akşener varken yapmam. Mezara parti içi kavga ederek girmeyeceğim. Parti içinde bir "rağmen" adamı değilim. Ben hanımefendiye siyaseti pusu kurarak yapmamaya söz verdim. İYİ Parti'ye layık olmaya gayret ettim, arkadaşlarımı ve milletimi utandırmadığımı düşünüyorum."

YENİ PARTİ SİNYALİ VERDİ

Yeni parti sinyali veren Ağıralioğlu şöyle devam etti; "Milliyetçiliğin taşıması gereken duygu, bütün memleketi kendi mesuliyet alanınız bileceksiniz. Milletin bir bölümünü dışarda tutamazsınız, HDP'ye oy verenler dahil. Bu memlekette Kürt meselesi yoktur ama bu bizce öyledir. Kendinin Kürt olduğunu ve bir Kürt meselesi olduğunu düşünen insanlar vardır."

"YAŞANMIŞ ACILARDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

Ağıralioğlu ayrıca; "Milliyetçiliğin bir mesuliyeti de, devletinden doğru veya yanlış alacaklı olduğunu düşünenlerin problemlerine çözüm iradesi koymaktır. Yaşanmış acılardan ders çıkaracağız. Bir merkez inşa edeceğiz. Bir beraberlik zemini inşa edeceğiz. İYİ Parti'de bu üçüncü yol başarılamadı. İnşallah bir siyasi tasavvur sunacağız milletimize." diye konuştu.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

Yavuz Ağıralioğlu 29 Mart tarihinde "Parti yetkililerine yük haline geldim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum." sözleriyle istifa etmişti.

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Son Dakika Politika Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Partiye Dönüş Şartı Olarak Meral Akşener'in Görevini Bırakmasını İstedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Partiye Dönüş Şartı Olarak Meral Akşener'in Görevini Bırakmasını İstedi - Son Dakika
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