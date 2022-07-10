Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesi Tokyo'ya getirildi - Son Dakika
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Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesi Tokyo'ya getirildi

10.07.2022 09:03
Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesi Tokyo'ya getirildi

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin cenazesi Japonya'nın başkenti Tokyo'daki evine getirildi.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin cenazesi Japonya'nın başkenti Tokyo'daki evine getirildi. Abe için Salı günü bir cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yapmak üzere bulunduğu Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi ülkenin başkenti Tokyo'daki evine getirildi. Nara'daki hastaneden dün ayrılan cenaze aracı Abe'nin naaşını Shibuya semtindeki ikametine ulaştırdı. Abe için Salı günü yakınları ve ailesinin katılacağı bir cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Soruşturmadan yeni detaylar

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin polisteki ifadesinde, kullandığı silahı birbirine bantla yapıştırılmış 2 borudan yaptığını ve 6 borudan meydana gelen daha ölümcül bir versiyonunu da ürettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca "bomba yapmaya çalıştığını" itiraf eden zanlının, Abe'yi önceki seçim konuşmalarında da öldürme niyetiyle takip ettiği ancak eylemi gerçekleştirecek fırsatı bulamadığı belirtildi. Zanlının beyanlarından yola çıkan polis ekipleri, Yamagami'nin "kasıtlı olarak mümkün olan en ölümcül ateşli silahı yapmaya çalıştığı" ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Dünyayı şoke eden suikast

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçtiğimiz cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Dünyayı şoke eden suikastın zanlısının annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'ye saldırı gerçekleştirdiğini söylediği ortaya çıkmıştı. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Shinzo Abe, Japonya, Tokyo, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Japonya Başbakanı Abe'nin cenazesi Tokyo'ya getirildi - Son Dakika

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