Eski KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Şanlıurfa\'nın kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenine katıldı

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ve KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda Şanlıurfa halkının bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklara vurgu yapılarak, şehitler dualarla anıldı. Törenin ardından şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakarak dua etti. - ŞANLIURFA