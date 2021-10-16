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Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu - Son Dakika

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu

16.10.2021 09:04

Eski MHP Iğdır milletvekili Sinan Oğan, canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Adaylık için tek bir şartı olduğunu dile getiren Oğan, "Orada bir şartım var. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde adayım" sözlerine yer verdi.

MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, Haber Global ekranlarında Saynur Tezel'in sunuculuğunu yaptığı Kayıt Altında programına konuk oldu. Açıklamaları sırasında Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçi olduğunu ifade eden Oğan, bir Türk milliyetçisinin aday olmaması takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE TALİBİM"

Sunucu Saynur Tezel'in "Siyasete geri mi dönüyorsunuz?" sorusuna Sinan Oğan, "Siyasetin içindeyim zaten, uygun siyasi ortam bulduğumda elbette. Ben siyaset yapıyorum ve Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Ben hedefleri olan bir siyasetçiyim" diye cevap verdi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN BİR ŞARTIM VAR"

Bunun üzerine AK Parti 27. Dönem Milletvekili olan Resul Tosun ise "Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mısın?" diye sordu. Oğan, bu soruya yanıt olarak "Orada bir şartım var. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde. HDP'nin bir adayı var, muhafazakarların bir adayı var, ne bilim solcuların, CHP'nin bir adayı var ama bir tek Türk milliyetçilerinin bir adayı yok" ifadelerini kullandı.

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu

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Son Dakika Politika Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu - Son Dakika
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