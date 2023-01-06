Evinde ölü halde bulunan MHP eski kadın kolları başkanının son paylaşımı ortaya çıktı: Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba - Son Dakika
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Evinde ölü halde bulunan MHP eski kadın kolları başkanının son paylaşımı ortaya çıktı: Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba

06.01.2023 09:04

Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu, dün Kastamonu'nun merkez Kuzey Kent Mahallesi'ndeki evinde cansız halde bulunmuştu. Memioğlu'nun sosyal medya üzerinden son paylaşımını 2021 yılında yaptığı ortaya çıkarken, yaptığı paylaşımda, "Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kuzeykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan Gizem Memioğlu'ndan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis ekipleri, Memioğlu'nun evine kapıyı çilingire açtırarak girdi. Memioğlu, yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Memioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

2021'DE İSTİFA ETMİŞTİ

MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 11 Aralık 2021'de istifa eden Memioğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

"ARTIK MÜZİK YAPMA ZAMANI"

Öte yandan Gizem Memioğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan son paylaşımını da 2021 yılında yaptığı ortaya çıktı. Memioğlu o son paylaşımında şu ifadeleri kullanmış; "Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı."

MHP eski kadın kolları başkanının son paylaşımı ortaya çıktı: Aykırı rockçı başkandım
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Kastamonu, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Evinde ölü halde bulunan MHP eski kadın kolları başkanının son paylaşımı ortaya çıktı: Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde ölü halde bulunan MHP eski kadın kolları başkanının son paylaşımı ortaya çıktı: Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba - Son Dakika
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