Suikast girişiminden yaralı kurtulan Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan: Beni öldürmek için plan yapıldığını öğrenmiştim

Erken seçim talebi için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturan eski Pakistan Başbakanı Imran Khan 28 Ekim'de başkent İslamabad'a doğru yola çıkmıştı. Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde konvoya dün kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından ateş açılmıştı. Bacağından yaralanan Khan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"SUİKAST PLANINI ÖNCEDEN ÖĞRENMİŞTİM"

Kameralar karşısına geçen Khan yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Suikast planından önceden haberinin olduğunu söyleyen Khan, "Beni Vezirabad ile Gujrat arasında bir yerde öldürmek için plan yapıldığını zaten öğrenmiştim. Eski Pencap Valisi Salman Taseer'e karşı kullanmayı denedikleri benzer yöntemleri bende kullandılar. Halkı bana karşı kışkırtmak için beni küfürle suçlamaya çalıştılar" dedi.

HÜKÜMETİ SUÇLADI

Mevcut hükümeti suçlayan Imran Khan, "Hükümet güvensizlik hareketini asla kaybetmezdi, ancak koalisyon liderleri başarılı olmak için parayı kullandı. Yurtdışında milyarlarca varlığa sahip olan ve Londra'nın en pahalı dairelerinde yaşayan Şerif ailesi ile karşılaştırılamam" ifadelerini kullandı.

İSLAMABAD'A DOĞRU YÜRÜYÜŞE DEVAM EDECEK

Khan, sağlığına kavuştuğunda İslamabad'a doğru uzun yürüyüşe devam edeceğini söyleyerek, destekçilerini Şahbaz Şerif ve Rana Sanaullah'a karşı protesto düzenlemeye devam etmeye çağırdı.