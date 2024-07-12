Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Milletimiz 15 Temmuz'da devlete ve siyasete sahip çıkmıştır - Son Dakika
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Politika

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Milletimiz 15 Temmuz'da devlete ve siyasete sahip çıkmıştır

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Milletimiz 15 Temmuz\'da devlete ve siyasete sahip çıkmıştır

Sinop'ta düzenlenen '8'inci Yılında 15 Temmuz Paneli'ne katılan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletin 15 Temmuz'da devlete ve siyasete sahip çıktığını belirtti. Şentop, Cumhurbaşkanı liderliğinde siyaset alanında dönüşüm yaşandığını ve milletin kararlılıkla devletle bütünleştiğini ifade etti.

12.07.2024 18:10  Güncelleme: 18:11
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimiz 15 Temmuz'da devlete ve siyasete sahip çıkmıştır" dedi.

Sinop'ta, "8'inci Yılında 15 Temmuz Paneli" gerçekleştirildi. Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı. Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyaset alanında dönüşüm yaşanmıştır. Milletimiz 15 Temmuz'da devlete ve siyasete sahip çıkmıştır. Bu, o zaman mevcut hükümet kalsın anlamında bir şey değildi. Neydi? Ben getirdim, gerekirse ben değiştirim, bu millete ait bir yetkidir, mesajı verildi. Bu milletin parasıyla, milletin vergileriyle silahlandırılan, kendilerine güç, makam verilen kişilerin milletten yetki almadan böyle bir teşebbüse geçmesine millet müsaade etmeyeceğini gösterdi. İşte bu kararlılıkla devlet, millet bütünleşmesi sağlandı. Bu çok önemli bir aşamadır" diye konuştu.

Gerçekleşen panele Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Milletimiz 15 Temmuz'da devlete ve siyasete sahip çıkmıştır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Milletimiz 15 Temmuz'da devlete ve siyasete sahip çıkmıştır - Son Dakika
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