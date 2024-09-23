Eski Trabzon Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Eski Trabzon Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Trabzon Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trabzon'un eski belediye başkanı Orhan Karakullukçu, şehre önemli hizmetler sunarak 1984-1989 yılları arasında görev yapmıştı. Cenaze törenine birçok yerel yönetici ve vatandaş katıldı.

23.09.2024 13:54  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 1984-1989 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve şehre önemli hizmetler kazandıran Orhan Karakullukçu son yolculuğuna uğurlandı.

Meydan'daki tarihi belediye binası önünde Karakullukçu için düzenlenen törene Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Karakullukçu'nun ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon adına hüzünlü bir gün olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Çok çok kıymetli bir büyüğümdü. Çok güzel işler yaptı. Şehrine aşık bir değerimizdi. Bütün birikimini, heyecanını şehrimize hizmet etmeye adamış, güzel eserler bırakmış bir değerimiz. Başkanımız 40 yıl önce bu şehre çok güzel hizmetler yaparken belediyeciliği de sadece altyapı işi, sokak temizleme işi olarak değil, bir vizyon ortaya koyarak, bu şehri öne çıkartarak yapmayı gösterdi. Eğitime, kültüre önem verdi" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise "Orhan abiyle birkaç defa sohbet etme olanağı buldum. Şehrine aşık, insanlara aşık insandı. Her yerde kalıcı izler bırakan aklı ve bilimi rehber edinmiş ve onun emrettiği şekilde işler yapmış bir belediye başkanıdır. Ben kendisini tanımaktan, yaptıklarıyla yaşadıklarıyla anılarıyla tanışmaktan çok mutlu oldum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Karakullukçu'nun oğlu İlker Karakullukçu da yaptığı konuşmada "Babam doğduğundan beri bir iddia insanıydı. Gerek okulda, gerek sporda, gerek devletteki iş hayatında, gerek özel sektördeki iş hayatında bir iddia insanıydı. Bütün bu iddialarını da doğup büyüdüğü Trabzon'da ortaya koydu. Kariyerine burada başladı, sanayi tesislerini burada kurdu. Sonra da belediye başkanlığı yaparak iddiasını en üst seviyeye çıkardı. Şehirde bu kadar seviliyor olması çok az faniye nasip olacak bir şey. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de şehrimize elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Orhan Karakullukçu'nun diğer oğlu Gürhan Karakullukçu ise şunları söyledi: "Babam bana hem imparatorluğu hem Cumhuriyet'i aynı anda sevmeyi, hem padişahları hem cumhurbaşkanlarını aynı anda sevmeyi ve saymayı öğretti. Babam 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde kalenin burcuna önce Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasını koydu, onun üzerine de Türkiye Cumhuriyeti diye yazdı. Sonra gelen başkanlarımızdan hiçbiri de ona ilişmedi. Hala orada duruyor. Babam Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığından üstün hiçbir kimliği tanımadı. Bizi de öyle yetiştirdi. Trabzon'u çok sevdi."

Törenin ardından Karakullukçu için öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık, eski Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Karakullukçu'nun cenazesi daha sonra Sülüklü'deki aile kabristanlığına defnedildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Politika, trabzon, Kültür, Tören, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Trabzon Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Polisimizi şehit eden alçağa pişman mısın diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa pişman mısın diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:59 Bu görüntünün bedeli ağır oldu Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 100’e yükseldi, 400’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 15:21:32. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Trabzon Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement