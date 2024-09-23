Eski Trabzon Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Politika

Trabzon'da 1984-1989 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve şehre önemli hizmetler kazandıran Orhan Karakullukçu son yolculuğuna uğurlandı.

Meydan'daki tarihi belediye binası önünde Karakullukçu için düzenlenen törene Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Karakullukçu'nun ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon adına hüzünlü bir gün olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Çok çok kıymetli bir büyüğümdü. Çok güzel işler yaptı. Şehrine aşık bir değerimizdi. Bütün birikimini, heyecanını şehrimize hizmet etmeye adamış, güzel eserler bırakmış bir değerimiz. Başkanımız 40 yıl önce bu şehre çok güzel hizmetler yaparken belediyeciliği de sadece altyapı işi, sokak temizleme işi olarak değil, bir vizyon ortaya koyarak, bu şehri öne çıkartarak yapmayı gösterdi. Eğitime, kültüre önem verdi" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise "Orhan abiyle birkaç defa sohbet etme olanağı buldum. Şehrine aşık, insanlara aşık insandı. Her yerde kalıcı izler bırakan aklı ve bilimi rehber edinmiş ve onun emrettiği şekilde işler yapmış bir belediye başkanıdır. Ben kendisini tanımaktan, yaptıklarıyla yaşadıklarıyla anılarıyla tanışmaktan çok mutlu oldum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Karakullukçu'nun oğlu İlker Karakullukçu da yaptığı konuşmada "Babam doğduğundan beri bir iddia insanıydı. Gerek okulda, gerek sporda, gerek devletteki iş hayatında, gerek özel sektördeki iş hayatında bir iddia insanıydı. Bütün bu iddialarını da doğup büyüdüğü Trabzon'da ortaya koydu. Kariyerine burada başladı, sanayi tesislerini burada kurdu. Sonra da belediye başkanlığı yaparak iddiasını en üst seviyeye çıkardı. Şehirde bu kadar seviliyor olması çok az faniye nasip olacak bir şey. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de şehrimize elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Orhan Karakullukçu'nun diğer oğlu Gürhan Karakullukçu ise şunları söyledi: "Babam bana hem imparatorluğu hem Cumhuriyet'i aynı anda sevmeyi, hem padişahları hem cumhurbaşkanlarını aynı anda sevmeyi ve saymayı öğretti. Babam 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde kalenin burcuna önce Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasını koydu, onun üzerine de Türkiye Cumhuriyeti diye yazdı. Sonra gelen başkanlarımızdan hiçbiri de ona ilişmedi. Hala orada duruyor. Babam Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığından üstün hiçbir kimliği tanımadı. Bizi de öyle yetiştirdi. Trabzon'u çok sevdi."

Törenin ardından Karakullukçu için öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık, eski Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Karakullukçu'nun cenazesi daha sonra Sülüklü'deki aile kabristanlığına defnedildi. - TRABZON