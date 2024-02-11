Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Osmanlı İmparatorluğu\'nu aşağıladı

Eskişehir'de seçim bürosu açılışında Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yaptığı seferleri 'Beyaz tenli, mavi gözlü karı almak' olarak nitelendiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, "Geçmişimize ve Osmanlı'ya yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir" diyerek tepki gösterdi.
CHP'nin Eskişehir seçim bürosu açılışında televizyon kanalları canlı yayın yaptığı esnada konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarına, şehzadelerine ve Avrupa'ya yapmış olduğu seferlere ağır ithamlarda bulundu. Açıklamaların kamuoyunda geniş yer tutmasının ardından tepkiler de gecikmedi. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır konuyla ilgili basın açıklaması düzenlerken, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de yazılı açıklamada bulundu.
"Beyaz tenli, mavi gözlü karı almak için Avrupa'ya sefer yapıyorlardı"
Seçim bürosu açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Övündüğümüz Osmanlı var ya, hani bize kul diyen, halka kul diyen bir Osmanlı ailesi. Efendim baktığınız zaman aileye, ailede bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü falan. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara. Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Çünkü hemen ufacık lafı çevirirler. Hoca şöyle dedi, böyle dedi derler, iftira etmeye hazırdırlar. Ne zaman efendim şehzadelerden birine hanım alacaklar, hanım ağa alacaklar veyahut padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacaklar, hemen sefer yapıyor Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü falan olacak diye" ifadelerini kullandı.
"Geçmişimize ve Osmanlı'ya yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir"
Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı açıklamaları kınadığını belirten AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, "Kıymetli hemşehrilerim, mevcut belediye başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu ve ecdadımızla ilgili söylediği sözleri esefle kınıyorum. Yılmaz Büyükerşen, bugünkü bir açılışta Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yaptığı fetih sebeplerinin şehzadelere sarışın ve mavi gözlü, tırnak içerisinde 'karı' bulmak için yapıldığını söylemiştir. Bu geçmişimize ve Osmanlı'ya yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliği kabul etmiyor, Yılmaz Büyükerşen'in tüm Eskişehir'den ve Türk halkından özür dilemesini istiyorum" dedi.
"Ayşe Ünlüce hanımefendinin de bu talihsiz açıklamaya sessiz kalarak alkışlaması çok manidardır"
CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayının da bir kadın olduğunu belirterek Yılmaz Büyükerşen'e tepki gösteren AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, "86 yaşına gelmiş bir profesörün, bir eğitimcinin bu talihsiz açıklamasını, yani kadına 'karı' deme açıklamasını AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak tüm teşkilatım ve Eskişehirli kadınlar adına şiddetle kınıyorum. Biliyorsunuz, bir kadın aday çıkarttılar. Kadın aday Ayşe Ünlüce hanımefendinin de bu talihsiz açıklamaya sessiz kalarak alkışlaması çok manidar. Bunları da sizin takdirlerinize sunuyorum. Bu tarih bilmemektir, ecdadımızı bilmemektir" ifadelerini kullandı.
"Cehaletin, aşağılığın, bilişsel ve zihinsel işlevlerde gerileme ile karakterize olan bir sendromun göstergesidir"
MHP İl Başkanı İsmail Candemir ise yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in son açıklamaları, Türk milletinin tarihine yapılmış bir hakaret ve aşağılamadır. Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kahramanca fetih seferlerini, "mavi gözlü beyaz tenli karı almaya" indirgemesi, sadece cehaletin, aşağılığın, bilişsel ve zihinsel işlevlerde gerileme ile karakterize olan bir sendromun göstergesidir. Türk milleti, tarih boyunca dünyaya adalet ve medeniyet götürmüş, kahramanlığı ve cesaretiyle öne çıkmış bir millettir. Osmanlı İmparatorluğu'nun fetih seferleri, sadece tarih sahnesindeki rolümüzü belirlemedi, aynı zamanda medeniyetimizin ve kültürümüzün gücünü tüm dünyaya gösterdi." - ESKİŞEHİR
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