Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in Osmanlı İmparatorluğu\'na yönelik sözleri tepki çekti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, seçim bürosu açılışında Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yaptığı seferler hakkında "Beyaz tenli ve mavi gözlü karı almak için" demesinin ardından Sultan Abdülhamid Han'ın torunu "Eğer özür dileyen resmi bir açıklama yapmazsanız hukuki süreç başlayacak" diyerek tepki gösterdi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin seçim bürosu açılışında Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yaptığı seferlere, padişahlarına ve şehzadelerine yönelik söylediği sözlerle büyük tepki topladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran sözlerin ardından Eskişehir'deki diğer siyasetçiler de kınama mesajlarını yayınladı. Büyükerşen'in yaptığı açıklamalara bir tepki de, Sultan Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu'ndan geldi. Orhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yılmaz Büyükerşen'in sözlerini kınarken, "Eğer özür dileyen resmi bir açıklama yapmazsanız hukuki süreç başlayacak" dedi.
"Bir belediye başkanının görevi tarih hakkında iddialı açıklamalar yapmak değil proje üretmektir"
Orhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Eskişehir belediye başkanı Osmanlı'ya sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Daha önce DSP'de şimdi CHP'de siyasi hayatına devam ediyor, şimdilik tabi. Zıplama tahtası aktif. Evvela belirtelim kendisi diyor, hani şu övünülen Osmanlı. Şunu bilsin ki, bu milli bir mesele. Yani kendisini pek ilgilendirmez Osmanlı icraatları. Renkli gözlü hanımlar için sefere çıkıldı, diyor. Delilsiz dava batıldır. Hukukta karinedir. Kendisi her ne kadar hukuk okusa da unutmuş anlaşılan bir avukata sorabilir. Bu hususta belgen nerde? İspat etmezsen müfterisin. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bekliyorum. Bir belediye başkanının görevi tarih hakkında iddialı açıklamalar yapmak değil proje üretmektir. Siyaseti siyaset yapan değerler vardır bunlardan biri de müzakeredir. Müzakere siyasetçide bir sanat olmalı, siyasetçi duvarlar örmemeli. Sizin için güzel bir miras olsun. Eğer özür dileyen resmi bir açıklama yapmazsanız hukuki süreç başlayacak. Bu hususta kazanılmış birçok davamız olduğunu hatırlatalım. Tekrar düşünmenizi tavsiye ederiz. Kararına, gururunu karıştırma." - ESKİŞEHİR
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