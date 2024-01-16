Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin 300 Milyon TL Kredi Çekme Yetkisi İptal Edildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Yılmaz Büyükerşen'e verilen 300 milyon TL kredi çekme yetkisi, mahkeme kararıyla iptal edildi. Davacı vekili Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahkeme, belediyenin bu hesaplamayı yapmaksızın hareket ettiğini ve böylece hukuka aykırı davrandığını vurguladı" dedi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında düzenlenen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Başkan Yılmaz Büyükerşen'e 120 ay ödemeli faizler hariç 300 milyon TL kredi çekme yetkisi verilmişti. AK Partili meclis üyeleri bu yetkiye karşı çıkarak, konuyu yargıya taşımaya karar vermişti. Hukuki sürecin ardından kararını açıklayan Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinin 300 milyon liralık kredi alma yetkisinin iptaline karar verdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, karardan memnun olduklarını ifade etti. Av. Gücüyener, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye, 300 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi verilmesine yönelik kararıyla, yasal sınırları aşan bir riski göze almıştır. Mahkeme, bu borçlanmanın faizler dahil edilerek hesaplanması gerektiğini belirterek, belediyenin bu hesaplamayı yapmaksızın hareket ettiğini ve böylece hukuka aykırı davrandığını vurguladı. Kararda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na atıfta bulunularak, belediyelerin borçlanma sınırlarının net bir şekilde belirlendiği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bu sınırları aştığı ifade edildi. Mahkeme, borçlanma yetkisi verilirken faizin dışarıda bırakılmasının, hem borçlanma usulünü hem de borç stokunu hesaplama noktasında eksiklik oluşturduğunu ve işlemi hukuki denetime elverişsiz hale getirdiğini belirtti. Bu durum, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuz ve hukuka aykırı bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Belediyenin, kendi mali sınırlarını aşarak, şehrin geleceğini riske atması kabul edilemez bir durumdur. Mahkeme kararı, belediyenin bu tür kararlar alırken daha dikkatli ve yasal sınırlar içinde hareket etmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu karar, şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün önemini bir kez daha vurgulamakta ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını hatırlatmaktadır."

Kararın özeti

Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin kararında, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 15 Haziran 2023 tarih ve 212 sayılı kararı ele alınmıştır. Söz konusu meclis kararı, yurt içi bankalardan faiz hariç 300 milyon TL'ye kadar borçlanmasına yetki verilmesi ile ilgilidir. Mahkeme, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesi uyarınca, belediyelerin borçlanma yetkisi ve sınırlarını değerlendirmiştir. Belirtilen maddeye göre, belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının iç ve dış borç stok tutarının, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamayacağı ve bu miktarın büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Mahkeme, belediyenin borçlanma yetkisini alırken, alınacak borç miktarının hesabında faizin dikkate alınması gerektiğine karar vermiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, faizi dışarıda bırakarak yaptığı hesaplamanın, hukuka uygun olmadığına ve borçlanma sınırlarını aştığına hükmetmiştir. Bu nedenle ilgili kararının iptaline karar verilmiştir" denildi. - ESKİŞEHİR