Eskişehir'de 83 yaşındaki muhtar adayına rakip olan genç adaydan dostluk mesajı - Son Dakika
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Politika

Eskişehir'de 83 yaşındaki muhtar adayına rakip olan genç adaydan dostluk mesajı

Eskişehir\'de 83 yaşındaki muhtar adayına rakip olan genç adaydan dostluk mesajı

Eskişehir'de 83 yaşındaki Kemal Mandal'a muhtarlık seçimlerinde rakip olan 35 yaşındaki Mert Çapar, sandık başında dostluk ve saygı çerçevesinde ilerlemeyi temenni ederek, Kemal amcasına başarılar diledi. Kemal Mandal da genç adayı oğlu gibi gördüğünü belirterek, Mert Çapar için sevgi dolu sözler sarf etti.

31.03.2024 10:39  Güncelleme: 10:43
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Eskişehir'de babasının arkadaşı 83 yaşındaki Kemal Mandal'a muhtarlık seçimlerinde rakip olan 35 yaşındaki Mert Çapar, "Baba yarısıdır. Baba dostuyuzdur. Yolumuzu gösteriyor. Tatlı bir rekabet var aramızda. Kemal amcama başarılar diliyorum" dedi.

Eskişehir'de bulunan 350 nüfuslu Akcami Mahallesi'nde 47 yıldır muhtarlık yapan ve yeniden aday olan 83 yaşındaki Kemal Mandal ve rakiplerinden muhtar adayı 35 yaşındaki Mert Çapar, sandık başında örnek görüntüler verdi. Rahmetli babasının arkadaşı olan ve yaklaşık yarım asırdı muhtarlık yapan Mandal'ın elini öpen Mert Çapar, rakibine başarılar diledi. Sandık başında neler yapması gerektiği konusunda 83 yaşındaki adaydan tavsiyeler alan Çapar, seçim ortamının dostluk ve saygı çerçevesinde ilerlemesini temenni ettiğini belirtti. Kendinden 48 yaş küçük rakibine başarılar dileyen Mandal da, Mert Çapar için "Oğlum gibidir" dedi.

"Mert'in babasını tanırım rahmetlik"

Seçim ve rakipleri hakkında konuşan Kemal Mandal, "Bu yıl 47. senem oluyor. Aralarda ihtilaller de oldu. 1980'de oldu. 06 Haziran 1976 muhtarlığa giriş yılım. Bu dönem de adayım. Mert'in babasını tanırım rahmetlik. Babasıyla ben lületaşı yapardım oradan tanıştık. Allah rahmet eylesin. Onun oğluymuş, sonradan öğrendim. Bizim aramızda kardeşlik var. Açıkça bu durumdan da memnunum. Her zaman derim, adayız tamam ama önce kardeşlik. Allah'a şükür sevgili bir kardeşim, güler yüzlü, öyle asık suratlı değil, Mert'e can kurban doğruyu konuşalım. Başka adaylara da bu vesileyle seve seve örnek oluyoruz inşallah. Ben 1976'dan 2019'a kadar tek adaydım. 2019'da iki kızımız çıktı. Şimdi de beş adayız. 1976'dan beri muhtarım. 83 yaşındayım" dedi.

"Baba yarısıdır, baba dostuyuzdur"

35 yaşındaki Mert Çapar ise Manadal'ı babası gibi gördüğünü ve saygısını hiçbir an yitirmeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Burada heyecanlı bir bekleyiş var, benim heyecanım tabii ki daha fazla çünkü ilk defa katılıyorum. Sağ olsun Kemal amcam bugün sabah geldiğimden andan itibaren bana yol gösterip ne yapıp ne diyeceklerimi söylüyor. Bizim için bir çekişme yok. Daha çok hani o benim babam gibidir zaten. Baba yarısıdır. Baba dostuyuzdur. Yolumuzu gösteriyor. Tatlı bir rekabet var aramızda. Kemal amcama başarılar diliyorum. Allah işimizi rast getirsin." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eskişehir'de 83 yaşındaki muhtar adayına rakip olan genç adaydan dostluk mesajı - Son Dakika

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