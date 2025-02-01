Eskişehir\'de AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi düzenlendi

Politika

Eskişehir'de, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kentteki bir davet salonunda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in mesajları okundu, Kadın Kolları'nın yurt genelindeki faaliyetlerine ilişkin video izletildi.

Programda Feriha Ertorun, oy birliğiyle İl Kadın Kolları Başkanı seçilerek görevi Özlem Ünalır'dan devraldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada, Ünalır'ın partideki hizmetlerine devam edeceğini söyledi.

Ertorun'a yeni görevinde başarılar dileyen Dönmez, şu ifadelere yer verdi:

"Bizde siyaset pazara kadar değil mezara kadar devam eder. Siyasete sağlığımız elverdiği müddetçe inşallah nefesimizin son anına kadar devam edeceğiz. Siyaseti, vatandaşımıza, halkımıza hizmet etme aracı olarak gördük. Hakk'ın rızasına giden yolun halkın rızasını almaktan geçtiğine inanan bir kadroyuz."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise kadınların hayatın her alanındaki varlıklarıyla değişim ve dönüşümün öncüsü olduğunu belirtti.

Kadınların toplumu ayakta tuttuğunu vurgulayan Gürcan, "En önemlisi kadınlar, milletin ruhunu inşa eden en güçlü unsurdur. Bu yüzden siyasette kadının yeri sadece bir temsiliyet meselesi değil milletimizin geleceğini inşa eden bir irade meselesidir." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da davaları için ter döken kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kadınların AK Parti davasının gizli kahramanları olduğunun altını çizen Hatipoğlu, "Sizler, mahallelerde, sokaklarda, evlerde, iş yerlerinde ve hayatın her alanında insanımıza dokunan, gönüller inşa eden, siyasetin gerçek yükünü omuzlayan cefakar kadınlarımızsınız." ifadesini kullandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demirel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Siyasetin tek limanı ahlaktır." sözünü hatırlattı.

Bu ahlaka sahip olunmasında vefanın önemine işaret eden Demirel, "Bu partiyi sizden, bizden öncekiler bir yere taşıdı. Ben geldim, benden öncekileri kimse yok sayamaz. Siz geldiniz, sizden öncekileri kimse yok sayamaz. Böyle bir şey yok, olmamalı. Vefa hepimize lazım." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da kongrelerin yenilenme ve birlik beraberliğin perçinlenme sürecinin birer parçası olduğuna değindi.

Ertorun ve kadrosunun önlerinde yeni bir dönem bulunduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Hep birlikte çok çalışacak, Cumhurbaşkanı'mızın belirttiği gibi Eskişehir'i fetret döneminden kurtaracağız. Bu hususta sizlere önemli görev düşüyor. Tabiri caizse kaleleri içten fethedecek partimizin taşıyıcı gücü, siz değerli kadınlarımızsınız."

Ertorun ve Ünalır'ın da katılımcılara hitap ettiği kongreye, partililer katıldı.