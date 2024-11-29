Eskişehir'de Belediye Başkanları Buluşuyor Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Eskişehir'de Belediye Başkanları Buluşuyor Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir\'de Belediye Başkanları Buluşuyor Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen 'Belediye Başkanları Buluşuyor Toplantısı', yerel yönetimlerin iş birliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıda belediye başkanları projelerini ve deneyimlerini paylaştı.

29.11.2024 12:16  Güncelleme: 12:18
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Eskişehir'de geleneksel hale gelen ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğini arttırmayı hedefleyen 'Belediye Başkanları Buluşuyor Toplantısı' bugün Beylikova'da gerçekleştirildi.

Başkanlar, toplantı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beylikova İlçe Başkanlığı binasında bir araya geldi. İlçeye ulaşım sağlamak için eksi derecelere kadar düşen havada seyahat eden başkanlar, ilk olarak soba başına geçerek çay eşliğinde ellerini ısıttı. Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, esnaf ve belediye personeliyle selamlaşılmasının ardından başkanları makamında ağırladı. Toplantıda, Beylikova Belediyesi'nin eğitim, tarım, altyapı ve sosyal hizmetler gibi ilçeye kazandırdığı birçok proje detaylı bir şekilde anlatıldı. Başkanlarla yapılan görüşmelerde fikir alışverişinde bulunularak yerel yönetimlerin daha etkin hizmet sunabilmesi için atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

"Tecrübelerimizi paylaşacak ve yeni hedefler belirleyeceğiz"

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, ilçede böylesine geniş katılımlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Başkan Karabacak, "Geleneksel hale gelen 'Belediye Başkanları Buluşma Toplantısı'na katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, sizlere hoş geldiniz diyorum. Bugün, belediyelerimizde gerçekleştireceğimiz projeleri değerlendirecek, tecrübelerimizi paylaşacak ve yeni hedefler belirleyeceğiz. 31 Mart Seçimleri'nde elde ettğimiz başarıyı halkımıza sunduğumuz hizmetlerle güçlendirme sorumluluğunu taşıyoruz. Bu vesileyle belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Toplantılarımızın ilçemize ve Eskişehirimize hayırlı olmasını temenni ediyor, katkılarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Buluşmaya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Fikriye Güven Zaptiye, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, CHP Beylikova İlçe Başkanı Yusuf Baykara ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Osman Taş ile muhtarlar ve bürokratlar katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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