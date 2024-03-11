Eskişehir\'de Çankaya Mahallesi\'nde Yollar ve Kaldırımlar Yapılmıyor

Eskişehir'de Odunpazarı merkez mahallelerinden Çankaya'da yaşayan vatandaşlar, kaldırım ve asfalt yollarının bile yapılmadığını ifade ederek, AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'e çektikleri sıkıntıları anlattı.
Eskişehir'in depreme dayanıklı en sağlam mahalleri arasında gösterilen Çankaya Mahallesinde vatandaşlar 2024 yılında kaldırımları dahi olmadan yaşama mücadelesi veriyor. Yıllardır bulundukları alana çivi dahi çakılmadığını iddia eden vatandaşlar yetkililerin yıllardan bölgede çalışmadıklarını ifade etti. Yaklaşık 400 metre ileride farklı bir mahallede 5 kata imar verilmesine rağmen kendi bölgelerinde 2 kat olmasından şikayet eden vatandaşlar, çözüm için AK Parti Odunpazarı Adayı Özkan Alp'ten destek istedi. Özkan Alp ise, göreve geldiklerin, imar sorunu başta olmak üzere sorunların hızla çözüme kavuşacağını söyledi. Çankaya Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar belediyeler tarafından cezalandırıldıklarını Özkan Alp'e anlattı. Mahalle sakinleri akşam 21.00'den sonra hiç ulaşım olmadığını, gündüz ise şehrin merkezine Çankaya'dan 40 dakikada bir otobüs olduğunu, onun dışında herhangi bir toplu taşıma olmadığını, yıllar önce Yılmaz Büyükerşen'in gelerek caddeleri genişleteceğim sözü sonrası bir daha ne Kazım Kurt'u ne de Yılmaz Büyükerşen'i gördüklerini söyleyerek isyan etti.
"Çankaya Mahallesi'ni cezalandırıyorlar"
En son Burhan Sakallı döneminde kaldırım ve çevre düzenlemesi yapıldığını anlatan mahalle sakinleri "İmar sorunumuz var, çivi bile çakmadılar. Yol yapacağız dediler, yüzlerini göremedik. Mahallemizde ekmek büfesi yok, yapmadılar. Çöp sorunumuz var, çözmediler. Sokak köpekleri sorunu var, ilgilenmediler. Şehrin merkezinde terkedildik. Resmen cezalandırıyorlar." dedi.
"Çankaya Mahallesi'ne kentsel dönüşüm"
Mahallelilerin sorunlarını dinleyen Özkan Alp, "Gündoğdu'dan Karapınar'a kadar cezalandırılan mahalleler var. Hizmet götürülmeyen mahalleler var. Bu durumun açıklaması yok. Zemin deseniz zemin sağlam, altyapı deseniz altyapı var. Şehrin ortası burası. Hangi imar yönetmeliğine hangi kanuna göre buraları yapmıyorlar. Bunun mantığı yok, açıklaması da yok. Bu iş, siz istedikten sonra o kadar kolay ki, bizim derdimiz belediyenin para kazanması değil, burada bir dönüşüm olacaksa vatandaş kazanacak. Hayatını vermişsin, yatırımını yapmışsın, arsanı almışsın, evini yapmışsın. Burada rant yok ki buraya dönüşüm lazım. Kentsel dönüşüm ile Çankaya Mahallemizde öncelikle imar kaynaklı sorunları çözeceğiz. Asfalt, çöp ve sokak hayvanları sorunlarına kısa sürede çözümler getireceğiz. 1 Nisan itibari ile bunlar bizim işimiz, sizin de sonuna kadar hakkınız. Hakkınız olan hizmeti, Çankaya'ya getireceğimin sözünü sizlere veriyorum. Allah'ın izni ve sizin desteklerinizle şehri yeniden inşa edeceğiz ve Çankaya Mahallesi de şehrin en iyi mahallelerinden birisi olacak. Yola gönüller yapmak için çıktık. Çok çalışacağız ve inşallah biz bu mahallelerde yaşayan hemşerilerimizin gönüllerini yapacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
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