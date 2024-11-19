Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm İhtiyacı - Son Dakika
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Politika

Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm İhtiyacı

AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, Eskişehir'de binaların kentsel dönüşüm beklediğini açıkladı.

19.11.2024 20:46
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de birçok binanın dönüşüm beklediğini bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin en önemli meselesinin kentsel dönüşüm olduğunu kaydetti.

"Eskişehir'in en büyük sorunu konut stokunun can ve mal güvenliğini sağlamaktan uzak olmasıdır." ifadelerini kullanan Hatipoğlu, şunları belirtti:

"En son, daha bir hafta önce gündeme taşıdık. Bugün Adalar mevkisinde işçi kardeşlerim yıkım esnasında göçük altında kalarak yaralandılar. Rabbimden hepsi için acil şifalar diliyorum. Bu kaza bir kez daha gösteriyor ki şehrimizde birçok bina dönüşüm bekliyor. Yarın bir afet karşısında nasıl bir yıkımın bizi beklediğini tüm halkımızın dikkatine sunuyorum. Tabi bu elim kazada 'kentsel dönüşüm benim işim değil, kaçak villaları yıkmak benim işim değil' diyen ve asli görevlerini dahi bilmeyen ilgili belediyenin düzenlediği yıkım ruhsatıyla ilgili denetim zafiyetini de tartışmaya açacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm İhtiyacı - Son Dakika

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