Eskişehir'de küçükbaş ıslah toplantısı 68 sürüdeki 17 bin 344 anaç koyun için yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de küçükbaş ıslah toplantısı 68 sürüdeki 17 bin 344 anaç koyun için yapıldı

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Eskişehir\'de küçükbaş ıslah toplantısı 68 sürüdeki 17 bin 344 anaç koyun için yapıldı
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvan ıslahı projesi kapsamındaki çalışmaları değerlendirmek için toplantı düzenledi. Toplantıda kent genelinde 68 sürüdeki 17 bin 344 anaç koyunla yürütülen çalışmalar ve yeni dönem hedefleri ele alındı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Eskişehir genelinde proje kapsamında yürütülen saha çalışmaları, kayıt altına alınan sürülerin mevcut durumu, verimlilik analizleri ve ıslah süreçlerindeki güncel veriler ele alındı. Yetiştiricilerin karşılaştığı sorunların ve çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantıda, yeni dönem hedefleri ve uygulanacak takvim planlandı. Kent genelinde dört alt proje kapsamında 66 taban sürü ve 2 elit sürü olmak üzere toplam 68 sürüdeki 17 bin 344 anaç koyunla yürütülen çalışmalarla; hayvanların verim özelliklerinin geliştirilmesi, damızlık kalitesinin artırılması ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplantıya; Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, İl Müdür Yardımcıları Sami Takçı ve Hasan Öz, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Reşat Tazegül, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) Dr. Serdar Yağcı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekerli, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Proje Koordinatörleri Abdullah Taner Önaldı ve Fatih Pala, Eskişehir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ile teknik personel katıldı.

Toplantı, proje uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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