Eskişehir'de Muhtarlar Toplantısı ve Belediye Başkanları Buluşması - Son Dakika
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Politika

Eskişehir'de Muhtarlar Toplantısı ve Belediye Başkanları Buluşması

Eskişehir\'de Muhtarlar Toplantısı ve Belediye Başkanları Buluşması

Eskişehir Beylikova’da gerçekleştirilen 'Muhtarlar Toplantısı' ve 'Belediye Başkanları Buluşması'nda muhtarların talepleri değerlendirildi. Başkanlar, Beylikova'nın önemli yerlerini ziyaret ederek yerel hizmetleri geliştirmek için ortak adımlar attı.

29.11.2024 15:30  Güncelleme: 15:32
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Eskişehir'de 'Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarların istekleri ve talepleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan belediye başkanları Beylikova'nın önemli yerlerini ziyaret etti.

Beylikova'da yerel yönetimler arasındaki iş birliğini arttırmak amacıyla bugün 'Belediye Başkanları Buluşuyor Toplantısı' gerçekleştirildi. Yerel yönetimler olarak daha etkin hizmet sunabilmek ve atılabilecek ortak adımları değerlendirmek üzere bir araya gelen başkanlar, toplantının ardından 'Muhtarlar Toplantısı' için Beylikova Sosyal Tesisi'ne gitti. Başkanlar girişte muhtarlar ve tesis çalışanlarıyla tek tek selamlaşırken, toplantı öncesinde hep birlikte öğle yemeği yenildi. Yemek sonrası sırayla söz alan muhtarlar, başta su sıkıntısı olmak üzere diğer şikayetlerini, isteklerini ve taleplerini anlattı. Çözüm önerilerini değerlendiren başkanlar ise, ilgili kurumlara talimat vermek için notlar tuttu.

Başkanlar Beylikova'nın önemli yerlerini de ziyaret etti

'Muhtarlar Toplantısı'nın ardından Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne gidildi. Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, kullanılan makineleri ve üretilen malzemeleri başkanlara gösterdi. Eskişehir Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda ise (ESMEK) üreten kadınların çalışmaları incelenip günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Program, yapımı devam eden Aqua Park'ın ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Fikriye Güven Zaptiye, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, CHP Beylikova İlçe Başkanı Yusuf Baykara ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Osman Taş ile muhtarlar ve bürokratlar katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Beylikova, Politika, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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