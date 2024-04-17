Eskişehirspor Yönetim Kurulu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt\'u ziyaret etti

Politika

Eskişehirspor Yönetim Kurulu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Kurt'a başarılarının devamını dileyen Eskişehirspor Yönetim Kurulu, Eskişehirspor'un durumu ve çözüm önerilerini konuştular.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Eskişehirspor'a kalıcı çözüm bulunması gerekiyor"

Başkan Kurt'un yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilmesinin Eskişehir ve Odunpazarı'na hayırlı uğurlu olmasını dileyen Koca, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. Eskişehirspor için mücadeleye devam ettiklerini belirten Koca, "Eskişehirspor'a günlük çözümler değil, kalıcı çözümler bulunması gerekiyor. 350 milyonu aşkın borç var, kaynak sağlanırsa Eskişehirspor'un geleceği kurtulabilir. Bunun için tüm şehrin el ele vermesi ve ortak akılla çözüm üretmesi gerekiyor. Odunpazarı Belediyesi bu güne kadar hep yanımızda oldu, bundan sonra da olacağına inanıyoruz, teşekkür ederiz" dedi.

"Herkes elini taşın altına koymalı"

Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, "Şimdiye kadar kimse Eskişehirspor için çözüm üretmedi, herkes dedikodu yaptı. Borçlar ve kriz sürekli büyüdü. Bu krizden bir fırsat doğabilir. Çare üretelim, formül bulalım. Bu formülü bulurken duygusal değil, gerçekçi davranalım. Herkesin fedakarlık yapması, elini taşın altına koyması gerekiyor. Eskişehirspor bu cendereden öyle ya da böyle kurtulmalı. Bizler Amatör Lig'de değil Süper Lig'de mücadele eden bir Eskişehirspor görmek istiyoruz. Bu şehre yakışan budur" diye konuştu. - ESKİŞEHİR