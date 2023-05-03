Esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan'a bir vatandaş sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu?

Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisi babasının silahıyla okulu kana buladı! Çok sayıda ölü var

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere artık günler kalırken siyasilerin de yurdun dört bir yanında yaptığı ziyaretler devam ediyor. 6'lı Masa üyesi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Ulus semtinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

"ŞU HAREKETİNDEN ANNEN-BABAN MEMNUN MU?"

Ziyaret sırasında bir esnaf Babacan'ın yanına yaklaşarak, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu?" diye sordu.

"KENDİNE YAZIK ETTİN"

Sözlerini sürdüren vatandaş, "Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" dedi.