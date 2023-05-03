Esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan'a bir vatandaş sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu? - Son Dakika
Üye Girişi

Esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan'a bir vatandaş sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu?

03.05.2023 13:38

Altılı Masa ittifakta yer alan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Ankara'da esnafla bir araya geldi. O sırada Babacan'ın yanına yaklaşan bir vatandaş, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere artık günler kalırken siyasilerin de yurdun dört bir yanında yaptığı ziyaretler devam ediyor. 6'lı Masa üyesi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Ulus semtinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

"ŞU HAREKETİNDEN ANNEN-BABAN MEMNUN MU?"

Ziyaret sırasında bir esnaf Babacan'ın yanına yaklaşarak, "Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu?" diye sordu.

"KENDİNE YAZIK ETTİN"

Sözlerini sürdüren vatandaş, "Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Fırat Farsakoglu: Ağzına sağlık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Kılıçdaroğlu mutfağına Ali Babacan'ı konuk aldı: Şampiyonlar Ligi hazır Kılıçdaroğlu mutfağına Ali Babacan'ı konuk aldı: Şampiyonlar Ligi hazır

Deva Partisi, Ali Babacan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan'a bir vatandaş sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu? - Son Dakika


Son Dakika
13:39 TFF binasına silahlı saldırı davasında yargılanan Cüneyd Uslu, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:33 Esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan'a bir vatandaş sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu?
13:31 TFF binasına silahlı saldırı davasında Cüneyd Uslu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:59 Kadıköy'de istek şarkı yüzünden öldürülen gencin olayı ile ilgili görgü tanığının ifadesi ortaya çıktı
12:51 Sırbistan Belgrad'da ilkokul öğrencisi babasının silahı ile 9 kişiyi öldürdü
12:44 Son Dakika: Sırbistan'da bir öğrenci babasının silahıyla okulu kana buladı: 9 kişi hayatını kaybetti
12:34 Esnaf ziyareti yapan Babacan'a bir vatandaş yaklaşıp sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu?
12:20 Gözü dönen adam, kömürlüğü çağırdığı oğlunu öldürdü
12:16 PFDK'dan gelen cezanın ardından Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı
12:10 PFDK ceza açıklar açıklamaz Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 13:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: Esnaf ziyareti gerçekleştiren Babacan'a bir vatandaş sordu: Şu hareketinden annen-baban memnun mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement