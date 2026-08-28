Esnafın Sorunları Masada

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Hüseyin Demirci, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu ziyaret etti.

DESOB Başkanı Hüseyin Demirci ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu ziyaret etti.Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, kent genelindeki esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, talep, düşünce ve beklentileri kapsamlı şekilde ele alındı. Yerel ekonominin bel kemiği olan esnafın sorunlarına yönelik çözüm önerileri istişare edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, esnafın ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kritik rolüne dikkat çekerek, "Denizlili esnafımızın her daim yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Üreten, istihdam sağlayan ve kentimize değer katan esnafımızın taleplerini titizlikle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Demirci ise ev sahipliği ve esnafa gösterilen yakın ilgi için İl Başkanı Subaşıoğlu'na teşekkür etti.