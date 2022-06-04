Estonya'da koalisyon hükümeti dağıldı - Son Dakika
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Estonya'da koalisyon hükümeti dağıldı

04.06.2022 16:57

- Estonya'da koalisyon hükümeti dağıldı Estonya Başbakanı Kai Kallas, ülkenin değerlerine karşı hareket ettiklerini belirterek koalisyon hükümetinin 7 bakanını görevden alınca hükümet düştü.

- Estonya'da koalisyon hükümeti dağıldı

TALLİNN - Estonya Başbakanı Kai Kallas, ülkenin değerlerine karşı hareket ettiklerini belirterek koalisyon hükümetinin 7 bakanını görevden alınca hükümet düştü. Kallas, yeni hükümet görüşmeleri için parlamentoya çağrıda bulundu.

Estonya Başbakanı Kai Kallas, koalisyon ortağı Estonya Merkez Partisi'ni (Keskerakond) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Estonya'nın temel değerlerine karşı aktif biçimde faaliyet göstermekle suçlayarak partinin 7 bakanını görevden aldı. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Kamu Yönetimi, Sağlık ve Çalışma Bakanı, Altyapı ve Ekonomi Bakanı, Çevre Bakanı ve Kültür Bakanı görevden alınan bakanlar olurken, Başbakan Kallas, "Avrupa'daki güvenlik durumu Estonya'nın çıkarlarını parti çıkarlarının üstüne koyamayan Merkez Parti ile iş birliğinin devam etmesine imkan tanımıyor. Estonya'nın ortak değerlere dayalı işleyen bir hükümete her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" dedi.

Yeni bir koalisyon kurulana kadar görevden alınanların bakanların yerine Reform partisinden isimler geçecek.

Parlamentoya yeni hükümet çağrısı

Merkez Partisi ve Reform Partisi'nden oluşan Estonya koalisyon hükümetinin 101 kişilik parlamentoda 59 sandalyesi bulunuyor. Estonya Merkez Partisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya ile olan iş birliği dikkat çekiyordu. Ancak iş birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla sonlandırılmıştı.

Estonya hükümetinde krize yol açan diğer nedenin Merkez Parti'sinin aşırı sağ parti Ekre'nin yanında alarak Başbakan Kallas'ın liderliğini yaptığı Reform partisince çıkarılmak istenen okul öncesi eğitim yasasına karşı olması gösteriliyor. Yeni hükümeti kurmak için parlamentoya çağrıda bulunan Başbakan Kallas'ın sosyal demokratlar ile ulusalcı Pro Patria partisiyle yeni koalisyonu oluşturabileceği de senaryolar arasında yer alıyor.

44 yaşındaki Kallas, 2018'den beri partisine liderlik ederken, 2021'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Estonya'da koalisyon hükümeti dağıldı
Estonya'da koalisyon hükümeti dağıldı
Estonya'da koalisyon hükümeti dağıldı
Estonya'da koalisyon hükümeti dağıldı

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Estonya'da koalisyon hükümeti dağıldı - Son Dakika

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