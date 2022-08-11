Estonya, 18 Ağustos'tan itibaren Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak - Son Dakika
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Estonya, 18 Ağustos'tan itibaren Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak

11.08.2022 17:53
Estonya, 18 Ağustos'tan itibaren Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, 18 Ağustos'tan itibaren Estonya üzerinden Schengen vizesi alan Rus vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurarak, söz konusu vizenin diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerli olmaya devam edeceğini aktardı.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, 18 Ağustos'tan itibaren Estonya üzerinden Schengen vizesi alan Rus vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurarak, söz konusu vizenin diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerli olmaya devam edeceğini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Estonya'dan Rus vatandaşlarına yönelik yaptırım geldi. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu hükümetin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, 18 Ağustos'tan itibaren Estonya üzerinden Schengen vizesi alan Rus vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurarak, "Bu yaptırım, vizelerin geçerli kalacağı, ancak vize sahiplerinin Estonya'ya girerken yaptırıma tabi tutulacağı, Estonya'ya girişlerine izin verilmeyeceği anlamına geliyor" dedi. Reinsalu, Estonya üzerinden alınan Schengen vizesinin diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerli olmaya devam edeceğini aktardı.

Söz konusu yaptırımdan anavatanı Estonya olan veya Estonya'da daimi ikamet eden Rus vatandaşlarını da etkilemeyeceğini ifade eden Reinsalu, yaptırımdan ayrıca Estonya'da çalışan Rus büyükelçiliği çalışanları ve aile üyelerinin, mal ve yolcu taşımacılığında doğrudan yer alan çalışanların, AB hukuku kapsamında serbest dolaşım hakkına sahip olanların, yakın akrabaları ziyaret eden kişilerin ve insani nedenlerle ülkeye giriş talep eden kişilerin muaf tutulacağını belirtti.

Yaptırım kararı, diğer AB üyeleri tarafından verilen vizelere sahip Rus vatandaşlarını ilgilendirmiyor. Estonya'nın bu konuyu AB'de gündeme getirmesi beklenirken, Estonya'nın ayrıca, başka bir AB ülkesinden Schengen vizesi alan Rus vatandaşlarının Estonya'ya girişini yasaklamak için çalışma yapmayı planladığı biliniyor.

Estonya'daki Rus öğrenciler 1 yıl vizelerini uzatabilecek

Estonya'da öğrenim gören ve oturma izinlerini bir yıl uzatabilecek Rus öğrenciler için ek bir istisna getirildi. Öğrenciler vizelerini bir yıl uzatabilecek.

İçişleri Bakanı Lauri Laanemets ise, öğrenimlerini nominal sürede tamamlayamayan Rus öğrencilerin baharda uygulanan yaptırımlar nedeniyle zor durumda kaldığını ifade ederek, "Çoğu için, mevcut durum göz önüne alındığında, Ukrayna'yı desteklediyseler, Rus rejimini ve saldırganlığını eleştirdiyseler, eve dönmek onlar için tehlikeli olabilir. İnsanlar bunu yaptıkları için hapis cezasına çarptırılıyor, bu yüzden istisna olarak bu öğrencilerin ikamet izinlerini bir yıl uzatmak gerekliydi, böylece eğitimlerini tamamlayabildiler" dedi. - TALLİNN

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Estonya, Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak Estonya, Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak AB, 'Ruslara vize verilmesin' teklifinde topu üyelere attı AB, 'Ruslara vize verilmesin' teklifinde topu üyelere attı
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Estonya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Estonya, 18 Ağustos'tan itibaren Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayacak - Son Dakika

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