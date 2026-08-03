Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihale fesadı, zimmet ve rüşvet' gibi suçlardan tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, edimin ifasına fesat karıştırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, icbar suretiyle irtikap, zimmet ve rüşvet almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarih ve 2026/744 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Erdal Beşikçioğlu, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Tam 17 sene sonra gelen zafer Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar’ın Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
İznik’te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti İznik'te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
Bursa’da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Bursa'da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

23:17
Beşiktaş’ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
Beşiktaş'ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
23:06
İmzayı attı Çorum FK’ya AZ Alkmaar’dan lige damga vuracak transfer
İmzayı attı! Çorum FK'ya AZ Alkmaar'dan lige damga vuracak transfer
21:27
Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturma büyüyor Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
21:25
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 23:22:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.