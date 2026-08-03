Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, edimin ifasına fesat karıştırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, icbar suretiyle irtikap, zimmet ve rüşvet almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarih ve 2026/744 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.