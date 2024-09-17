Etimesgut Belediyesi'nde 9 İşçi Haksız Yere İşten Çıkarıldı - Son Dakika
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Politika

Etimesgut Belediyesi'nde 9 İşçi Haksız Yere İşten Çıkarıldı

Etimesgut Belediyesi\'nde 9 İşçi Haksız Yere İşten Çıkarıldı

Etimesgut Belediyesi'nde görevli 9 işçinin haksız yere işten çıkarıldığı iddia edildi. İşten çıkarılan işçiler, kendilerine karşı yapılan suçlamaların asılsız olduğunu ve İngilizce sınavının usulsüz yapıldığını dile getirdiler.

17.09.2024 11:49  Güncelleme: 11:54
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Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi'nde görevli 9 işçinin haksız yere işten çıkarıldığı iddia edildi. İşten çıkarılan Agah Çağatay, "Bizi ahlaksızlıkla suçlayıp işten çıkardılar" dedi.

Behzat Ç. rolüyle bilinen Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanı olduğu Etimesgut Belediyesi'nde Türk Tarih Müzesi'nde görevli 9 işçinin, haksız yere işten çıkarıldığı iddia edildi. Ortada hiçbir kanıt yokken ahlaksızlıkla suçlandıklarını söyleyen 3 işçi İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulundu.

Bir önceki yönetimde belediyenin, İngilizce şartı aramadığını söyleyen Agah Çağatay, "Etimesgut Belediyesi'ne 30 Ekim 2022 tarihinde destek hizmet üzerinden başladım. Erdal Bey bizi 'Rehber' olarak işe başladığımız konusunda medyaya lanse etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Etimesgut Belediyesi'nde de çıkarmalarla karşı karşıya geldik. Erdal Bey seçimlerden önce 'Hiçbir evladımızı ekmeğinden etmeyeceğim' dedi. Bizi ahlaksızlıkla suçlayıp iş çıkarma kodu olan SGK İş Çıkarma 42 No maddesinden 9 kişinin işine son verdi. Biz bu koddan dolayı hiçbir yerde iş bulamıyoruz. Erdal Bey bizim ne ahlaksızlığımız gördü" şeklinde konuştu.

"Bu sınava girmeyip görevine devam eden arkadaşlar var"

Türk Tarih Müzesi personeline İngilizce sınavı yapıldığını ve bu sınavın bir kurul gözetiminde olmadığını söyleyen Çağatay "Sınavı kimin yaptığı belli değil. Sonucunda ise bu 9 kişi işinden oldu. Bu sınava girmeyip de hala bizimle aynı vasıfta olan görevine devam eden arkadaşlar var. Kalan arkadaşlara da bazılarını da farklı birimlere de bazıları ise hala Türk Tarih Müzesi'nde devam ediyor. Sınava girmeden görevine devam eden arkadaşlar var. Bu arkadaşlar sınava hala hiç girmediler. Sınav usulsüz bir sınavdı. Komisyon kararı olmadan yapılan bir sınavdı" diye konuştu.

İşten çıkarılan işçilerden Fatma Gül Konuk ise "12 yıldır belediye de hizmet veriyorum. Son olarak Türk Tarih Müzesi'nde çalışıyordum. Sonrasında işten çıkarıldım. Sebep olarak İngilizce sınavını öne sundular. Bir komisyon kontrolünde yapılan sınav değildi. Bizi İşten Çıkarma Kanu'nun 18. ve 25. maddesine göre ve İşten Çıkarma Kodu 42'den dolayı çıkardılar. Bizim burada bir ahlaksızlığımız yok. İş vereni kandırma gibi durumumu yok. Ortada hiç ispat ve kanıt yok. 2.5 aydır işsiziz. Yüz kızartıcı suç olduğu için iş bulamıyoruz. Tazminatlarımızı alamadık. Mağdur bir şekilde yaşamımız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bize düzmece İngilizce sınavı yapıldı"

3 yıldır belediyede görev yaptığını dile getiren Furkan Taş, "Türk Tarih Müzesi'nde işe başladım. İşe girerken bize İngilizce şartı öne sürülmedi. Bize düzmece İngilizce sınavı yapıldı. Bu sınavda başarı şartı koyuldu. Sınava girmeyen bazı arkadaşlarımız işine devam ettiler. Bazı arkadaşlarımız birim değiştirdi. Biz 9 kişi olarak işten çıkarıldık. Bu sınavı düzenleyen bir komisyon yok. Bize bir sonuç bildirmediler. Biz İngilizce bilmediğimiz söylenerek işten çıkarıldık. Bunun soncunda da SGK Kod 42 ve 18 ve 25. maddeler öne sürüldü. Bu sebeplerden dolayı haksızca işten çıkarıldık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Etimesgut Belediyesi'nde 9 İşçi Haksız Yere İşten Çıkarıldı - Son Dakika

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