Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. 20 yıldır MHP ve AK Parti belediyesinde olan ilçeyi kazanan Beşikçioğlu, vatandaşlarla kutlama yaparak işçilere işten çıkarmama sözü verdi.
Seçim çalışmaları sırasında, belediye başkanlığını kazandığı takdirde zaferi Ankara havası oynayarak kutlayacağını belirten Beşikçioğlu, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya geldi. Buradaki teşekkür konuşmasının ardından Beşikçioğlu, seçim zaferini yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı. Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Beşikçioğlu, "Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak. Bu Erdal Beşikçioğlu sözüdür" dedi.
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Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İl genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde narkotik, asayiş, trafik ve çeşitli konularda çalışmalar yürütüldü. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, insani yardım kuruluşu World Central Kitchen'in (WCK) çalışanlarının ölmesini şiddetle kınadı. Hamas, İsrail'in uluslararası insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırılarını ve sistematik katliamlarını kınayarak, uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aldığı karar doğrultusunda olağanüstü kurultay sürecine ilişkin takvimin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor. Parti tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.
AK Parti'nin 30 büyükşehir arasında üst üste aday gösterdiği üç seçimi de kaybeden Mustafa Savaş, CHP'li Özlem Çerçioğlu karşısında yine seçimleri kaybetti. Savaş'ın sessiz kalması dikkat çekti. Aydın'daki AK Parti tabanı değişim ve yenilenme talebini dile getirdi. AK Parti MKYK Üyesi Urfalı Mahmut Tuncer'in oğlu da eleştirilerden nasibini aldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan yerel seçimlerde kadın muhtar sayısı geçtiğimiz döneme göre artış gösterdi.
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