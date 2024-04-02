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Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika
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Politika

Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu

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Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, siyasete atılarak CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Beşikçioğlu, seçim zaferini kutlamak için yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynadı ve işçilere işten çıkarmama sözü verdi.

02.04.2024 11:05  Güncelleme: 11:15
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Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. 20 yıldır MHP ve AK Parti belediyesinde olan ilçeyi kazanan Beşikçioğlu, vatandaşlarla kutlama yaparak işçilere işten çıkarmama sözü verdi.

ANKARA HAVASI OYNAYARAK KUTLADI

Seçim çalışmaları sırasında, belediye başkanlığını kazandığı takdirde zaferi Ankara havası oynayarak kutlayacağını belirten Beşikçioğlu, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya geldi. Buradaki teşekkür konuşmasının ardından Beşikçioğlu, seçim zaferini yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı. Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Beşikçioğlu, "Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak. Bu Erdal Beşikçioğlu sözüdür" dedi.

Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu: Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak
Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu

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Son Dakika Politika Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Yusuf cihan: Başlığa bak.Başkan oldu 91 2 Yanıtla
  • cahit aksu: Sizin editörünüz yok mu , bu ne biçim manşet ? 71 2 Yanıtla
  • Ayhan Bulanık: Adam Başkan oldu!!! 56 4 Yanıtla
  • Barış: Bence kazanır :)) 34 3 Yanıtla
  • KAMBUR TV: Olması gereken manşeti atmışsınız ???? 10 12 Yanıtla
  • serkan cindemir: Adamlar 70 senenin kurdunu dokuyolar ?????? fark etınızmj bilmiyorum ama yılar gectı sizde yaslandınız moruklar havası olmus ?????? 6 3 Yanıtla
  • Mahmut Kartal: Haberi yazan arkadaş daha uyanamamış kızmayın... 4 0 Yanıtla
  • Okan Çelikten: İnşallah Memduh Başkan gibi olmaz :) 2 0 Yanıtla
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