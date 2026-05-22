Etnospor Festivali\'nde Kültürel Vurgu

22.05.2026 19:44
Büyükgümüş, Etnospor Festivali'nde kültürel zenginliklere dikkat çekti ve Filistin alanını değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Dünya Etno spor Birliğince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 8'inci Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Büyükgümüş, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivaldeki etkinlik alanlarını Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'la birlikte gezdi.

Buradaki AA standını da ziyaret eden Büyükgümüş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk festivalden bu yana Etnospor'un yaptığı çalışmaları büyük bir dikkatle ve heyecanla takip ettiğini söyledi.

Büyükgümüş, "Dünyada yeni bir dönüşümün gerçekleştiği zaman diliminde özellikle her kültürün toplamı kadar değerli olduğu iddiasıyla yola çıkan bu festivalin kültürden sanata, spora, el işlerine kadar çeşitli kültürel ürünlere ve buradaki bu güzel atmosfere çok önemli bir zihni katkı sağladığı kanaatindeyim." diye konuştu.

"Filistin'i konu eden özel bir alanın organize edilmesi beni mutlu etti"

Her bir kültürün ayrı değerli olduğunu dile getiren Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"İnsanlık adına adaletin, insanca, adil bir düzenin oluşması bizler açısından önemli. Bu çerçevede de festival alanının hemen girişinde Filistin'i konu eden özel bir alanın organize edilmesi beni mutlu etti. Alan içerisinde geçmişten günümüze Filistin davasının hem tarihinin hem de buradaki çeşitli kültürel çalışmalarıyla orada yaşanan soykırımın, gönüllerimizi, zihinlerimizi burkan bu gerçekliğin çok güzel bir şekilde ifade edilmesi, sanatın insanlık ve aktivizm için burada seferber edilmiş olması hepimizin yüreğini genişleten bir anlama sahip oldu."

Büyükgümüş, festivalin hem spor hem de kültürel çalışmalar açısından insanlığın ortak mirasını ele aldığını vurgulayarak, "Farklı kültürel özelliklerin, Anadolu'nun ciritinin, Meksika'da nasıl benzer bir oyunla tekrar ettiğini ve bütün bunların bir araya gelerek kültürel uyanışa dönüştüğünü görmek de her yıl beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Festivalin iletişim ortağı AA ile Dünya Etnospor Birliğine teşekkürlerini ileten Büyükgümüş, bu ve benzeri çalışmalarla birlikte insanlığın ortak mirasının geleceğe çok daha güçlü taşınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
