Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen Göreve Başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen Göreve Başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen, görevi Deniz Köken'den düzenlenen tören ile teslim aldı. Başkan Özmen, Eyüpsultanlılarla buluşarak hedeflerini paylaştı.

05.04.2024 22:03  Güncelleme: 22:12
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Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen, görevi Deniz Köken'den düzenlenen tören ile teslim aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık makamına geldi. Devir teslim töreniyle görevi Deniz Köken'den devralan Başkan Özmen, sonrasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası önünde Eyüpsultanlılarla ve personelle buluştu. Daha sonra Başkan Özmen'e Yeşilpınar okul sorumluları tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun makam odasına astığı Atatürk portresinin benzeri hediye edildi.

Burada vatandaşlara seslenen Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, "Bugünden itibaren yaşamsal sorunları çözen, ekonomisi büyüyen, yaşam kalitesi ve refahı artan, sosyal yardımları arttırıp çeşitlendiren, yaşayan ve yaşatan katılımcı bir Eyüpsultan göreceğinizden hiçbirinizin kuşkusu olmasın. Çocuklara önem vererek, gençleri hayatın içine katarak, kadınları yaşamın odağına alarak, yaş almışlara sosyal imkanlar sunarak, engelli vatandaşlara konforlu bir yaşam alanı sunarak, can dostlarımıza gözümüz gibi bakarak Eyüpsultan'ı hak ettiği değere hep birlikte ulaştıracağız" dedi.

Konuşmasının devamında "tutamayacağım sözü asla vermem, verdiğim sözü de kafamı kesseniz tutarım" diyen Başkan Özmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Hepinizin huzurunda yine söz veriyorum. Bu 60 gün boyunca anlattığım, bundan sonra da içinizde ve aranızda olarak anlatmaya devam edeceğim Eyüpsultan için çok çalışacağız, Eyüpsultan'ı hak ettiği değere size söz veriyorum birlikte kavuşturacağız. Bize bu yola çıkarken oy veren vermeyen tüm Eyüpsultan halkına en büyük teşekkürlerimi sunuyorum çünkü kamu görevi ayrım gözetmez, eşitlik esastır. Tüm Eyüpsultan'a ihtiyaca göre eşitlik çerçevesinde, adaletle, hukukla, hakkı ve hukuku gözeterek hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada hepinizin huzurunda söz veriyorum, herkesin belediye başkanı olacağım, halkın ve tüm Eyüpsultan'ın belediye başkanı olacağım. Yolumuz açık olsun vira bismillah. Eyüpsultan'a hayırlı uğurlu olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen Göreve Başladı - Son Dakika

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