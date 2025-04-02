Faruk Acar\'dan Esnafa Destek Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, boykot çağrılarının ardından esnafı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP'nin boykot çağrılarının ardından destek için esnafı ziyaret etti. Acar, ziyaretine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar. Esnafımızın, emekçimizin, üreticimizin emeğini hiçe sayanlara inat vakit 'milli destek vakti'" ifadelerini kullandı. - ANKARA