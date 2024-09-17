Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldığı bir etkinlikte gazeteci Fatih Altaylı hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
Bilal Erdoğan "Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor.
Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler" ifadelerini kullanmıştı.
Bilal Erdoğan'ın tartışma yaratan sözleri sonrasında tüm gözlerin çevrildiği Altaylı, 36 saat sonra yayınladığı videoda "Bilal Erdoğan o konuşmasında eleştirilecek çok yön vardı. Bana söylediklerini saymıyorum bile. Zaten ciddiye alınır tarafı olmadığı için saymıyorum. Tabi bu yargı yoluna başvurmayacağım anlamına gelmez o ayrı bir şey" dedi.
Son Dakika › Politika › Fatih Altaylı, Bilal Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine 36 saat sonra yanıt verdi - Son Dakika
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