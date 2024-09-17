Fatih Altaylı, Bilal Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine 36 saat sonra yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

Fatih Altaylı, Bilal Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine 36 saat sonra yanıt verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam" sözleriyle hedef aldığı gazeteci Fatih Altaylı sessizliğini bozdu. 36 saat sonra Bilal Erdoğan'a yanıt veren Altaylı "Bilal Erdoğan'ın o konuşmasında eleştirilecek çok yön vardı. Bana söylediklerini saymıyorum bile. Zaten ciddiye alınır tarafı olmadığı için saymıyorum. Tabi bu yargı yoluna başvurmayacağım anlamına gelmez" dedi.

17.09.2024 10:48
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldığı bir etkinlikte gazeteci Fatih Altaylı hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"ASKERLERİN POSTALLARINI YALIYORDU"

Bilal Erdoğan "Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor.

"BİZ VESAYETİN KÖLESİYDİK DESİNLER"

Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler" ifadelerini kullanmıştı.

ALTAYLI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bilal Erdoğan'ın tartışma yaratan sözleri sonrasında tüm gözlerin çevrildiği Altaylı, 36 saat sonra yayınladığı videoda "Bilal Erdoğan o konuşmasında eleştirilecek çok yön vardı. Bana söylediklerini saymıyorum bile. Zaten ciddiye alınır tarafı olmadığı için saymıyorum. Tabi bu yargı yoluna başvurmayacağım anlamına gelmez o ayrı bir şey" dedi.

Fatih Altaylı, Bilal Erdoğan\'ın kendisiyle ilgili sözlerine 36 saat sonra yanıt verdi

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Son Dakika Politika Fatih Altaylı, Bilal Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine 36 saat sonra yanıt verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Abuzer Yavuz:
    maçan yiyorsa cevap ver 29 36 Yanıtla
  • Sagamore:
    Sen askerlik bile yapmadın ne konuşuyon şehzade 51 13 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Isiniz gucunuz tazminat yargı yolu, 22 35 Yanıtla
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