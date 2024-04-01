Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan seçimi değerlendirdi. Turan, "Oyların 73.2'si sayılmış vaziyette. Buna göre oyların 47.93'ü AK Parti Mehmet Ergün Turan, 43.38'i Mahir Polat tarafından sonuçlanmış vaziyette. Gelen sonuçları sizlere ileteceğiz. Yaklaşık yüzde 27'lik oyun da geldikçe girişleri yapılacak" dedi.
Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Belediye Başkanlığı seçimi hakkında son gelişmeleri değerlendirdi. Turan oy sayımının devam ettiğini söyledi.
Fatih Belediye Başkan adayı M. Ergün Turan, "Değerli Fatihli hemşerilerim Hayırlı geceler. Şu anda saat 23.50 civarında. Fatih AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde giriş yapan arkadaşlarla beraberiz. Genel tutanak özetlerinin girişi yapılıyor. Şu anda anlık size rakam veriyorum. Oyların 73.2'di sayılmış vaziyette. Buna göre oyların 47.93 AK Parti Mehmet Ergün Turan, 43.38'i Mahir Polat tarafından sonuçlanmış vaziyette. Gelen sonuçları sizlere ileteceğiz. Yaklaşık yüzde 27'lik oyun da geldikçe girişleri yapılacak. Bütün sonuçları biz de arkadaşlarımıza duyuruyoruz. Seçim tabii ki devam ediyor. Yüzde 27'lik de oy var. Şu anda yaklaşık 4 buçuk farklı var. Biz tutanak özetleri gelmeden asla duygusal bir konuşma yapmıyoruz. Bunlar taraf özetleriyle sonuçlanan hem Cumhuriyet Halk Parti hem AK Parti hem resmi heyetin tutanaklarından verdiğim rakamlar bunlar. Tekrar bir saat sonra bir açıklama daha yapacağım" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan Seçimi Değerlendirdi - Son Dakika
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Emrah Özdemir, kesin olmayan sonuçlara göre 28 bin 761 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hulus Özen ise 20 bin 362 oyda kaldı. Emrah Özdemir, 1980 doğumlu olup, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. Daha önce AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne'nin Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın oldu. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre 251 bin 173 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu ise 190 bin 932 oy aldı. Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumlu olup, hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına hakim olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlık yapmış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Emekli olan Ünlüce, evli ve iki çocuk annesidir.
AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 4 milyon 112 bin 400 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Murat Kurum ise 3 milyon 234 bin 836 oy aldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzon Lisesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu olup, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Özcan, 49 bin 571 oy alırken, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol 27 bin 41 oy aldı. Tanju Özcan, Bolu'da doğmuş olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce CHP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı ve Bolu Milletvekilliği görevlerinde bulunan Özcan, 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Memduh Büyükkılıç 277 bin 148, Yeniden Refah adayı Abdullah Özkırış 140 bin 384 oy aldı. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuş olup, eğitimini Kayseri'de tamamlamıştır. Siyasete 1993 yılında giren Büyükkılıç, daha önce Melikgazi Belediye Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ötüken Senger 16 bin 35, DEM Parti adayı Kenan Karahancı 13 bin 453 oy aldı. Senger'in öz geçmişi: Kars'ta doğan Senger, eğitimini tamamladıktan sonra Kafkas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.
Alanya'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP'li Özçelik halka seslendi
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