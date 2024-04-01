Politika

Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan seçimi değerlendirdi. Turan, "Oyların 73.2'si sayılmış vaziyette. Buna göre oyların 47.93'ü AK Parti Mehmet Ergün Turan, 43.38'i Mahir Polat tarafından sonuçlanmış vaziyette. Gelen sonuçları sizlere ileteceğiz. Yaklaşık yüzde 27'lik oyun da geldikçe girişleri yapılacak" dedi.

Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Belediye Başkanlığı seçimi hakkında son gelişmeleri değerlendirdi. Turan oy sayımının devam ettiğini söyledi.

Fatih Belediye Başkan adayı M. Ergün Turan, "Değerli Fatihli hemşerilerim Hayırlı geceler. Şu anda saat 23.50 civarında. Fatih AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde giriş yapan arkadaşlarla beraberiz. Genel tutanak özetlerinin girişi yapılıyor. Şu anda anlık size rakam veriyorum. Oyların 73.2'di sayılmış vaziyette. Buna göre oyların 47.93 AK Parti Mehmet Ergün Turan, 43.38'i Mahir Polat tarafından sonuçlanmış vaziyette. Gelen sonuçları sizlere ileteceğiz. Yaklaşık yüzde 27'lik oyun da geldikçe girişleri yapılacak. Bütün sonuçları biz de arkadaşlarımıza duyuruyoruz. Seçim tabii ki devam ediyor. Yüzde 27'lik de oy var. Şu anda yaklaşık 4 buçuk farklı var. Biz tutanak özetleri gelmeden asla duygusal bir konuşma yapmıyoruz. Bunlar taraf özetleriyle sonuçlanan hem Cumhuriyet Halk Parti hem AK Parti hem resmi heyetin tutanaklarından verdiğim rakamlar bunlar. Tekrar bir saat sonra bir açıklama daha yapacağım" dedi. - İSTANBUL