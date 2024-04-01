Fatih Belediye Başkan Adayı Turan seçimi yorumladı
İSTANBUL - Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan seçimi değerlendirdi. Turan, Oyların 73.2'di sayılmış vaziyette. Buna göre oyların 47.93 AK Parti Mehmet Ergün Turan, 43.38'i Mahir Polat tarafından sonuçlanmış vaziyette. Gelen sonuçları sizlere ileteceğiz. Yaklaşık yüzde 27'lik oyun da geldikçe girişleri yapılacak" dedi.
Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Belediye Başkanlığı seçimi hakkında son gelişmeleri değerlendirdi. Turan oy sayımının devam ettiğini söyledi.
Fatih Belediye Başkan adayı M. Ergün Turan, "Değerli Fatihli hemşerilerim Hayırlı geceler. Şu anda saat 23.50 civarında. Fatih AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde giriş yapan arkadaşlarla beraberiz. Genel tutanak özetlerinin girişi yapılıyor. Şu anda anlık size rakam veriyorum. Oyların 73.2'di sayılmış vaziyette. Buna göre oyların 47.93 AK Parti Mehmet Ergün Turan, 43.38'i Mahir Polat tarafından sonuçlanmış vaziyette. Gelen sonuçları sizlere ileteceğiz. Yaklaşık yüzde 27'lik oyun da geldikçe girişleri yapılacak. Bütün sonuçları biz de arkadaşlarımıza duyuruyoruz. Seçim tabii ki devam ediyor. Yüzde 27'lik de oy var. Şu anda yaklaşık 4 buçuk farklı var. Biz tutanak özetleri gelmeden asla duygusal bir konuşma yapmıyoruz. Bunlar taraf özetleriyle sonuçlanan hem Cumhuriyet Halk Parti, hem AK Parti hem resmi heyetin tutanaklarından verdiğim rakamlar bunlar. Tekrar bir saat sonra bir açıklama daha yapacağım" dedi.
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AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.
Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi. Sevindi, Amasya'yı yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışacaklarını ve güzel günlerin Amasya'da yaşanacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da yaptığı balkon konuşmasında, yerel seçimlerde bekledikleri sonucu alamadıklarını belirtti. Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendireceklerini ve sorunları tespit edip müdahalelerde bulunacaklarını söyledi. Ayrıca, milletin iradesine saygı duyacaklarını ve mesuliyetlerinin farkında olduklarını vurguladı.
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