Fatih Dönmez: Eskişehir'de Modern Mezbahane Kurulmalı - Son Dakika
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Politika

Fatih Dönmez: Eskişehir'de Modern Mezbahane Kurulmalı

Fatih Dönmez: Eskişehir\'de Modern Mezbahane Kurulmalı

Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'deki modern mezbaha eksikliğini eleştirerek, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Dönmez, mezbaha tesisi kurulması çağrısında bulundu.

17.11.2024 18:25  Güncelleme: 18:36
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'de modern bir mezbaha tesisi bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek,

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, partisinin Alpu ve Beylikova ilçe kongrelerine katılarak, Alpu'da bir çiftçinin daveti üzerine süt ve büyükbaş besi hayvancılığı yapılan işletmeyi ziyaret etti. Üreticinin talep ve sorunlarını yerinde dinleyen Dönmez, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Çiftçilere verilen önem ve desteği vurgulayan Dönmez, "Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi için çalışmaya, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi, güçlü üretimle mümkün. Üreticilerin yaşadığı sorunları çözme ve sektörü daha ileriye taşıma konusunda kararlılıkla çalışacağız" dedi.

"Üreticilerimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan modern bir mezbaha tesisi bulunmaması büyük bir eksikliktir"

Eskişehir genelinde yaklaşık 143 bin büyükbaş ve 1 milyon 54 küçükbaş hayvan yetiştirildiğine dikkat çeken Dönmez, bu kadar geniş çaplı bir hayvancılık potansiyeline rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin modern bir mezbaha tesisi kurmamış olmasını eleştirdi. Dönmez, "Bu kadar önemli bir tarım ve hayvancılık merkezinde üreticilerimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan modern bir mezbaha tesisi bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu durum, hem üreticilerimizin emeğine hem de hayvancılık sektörünün gelişimine engel teşkil etmektedir. Biz üreticilerimizi yalnız bırakmamak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Dönmez: Eskişehir'de Modern Mezbahane Kurulmalı - Son Dakika

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