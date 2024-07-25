Fatih Erbakan: ABD Kongresi'nde sergilenen alçaklık gösterisi utanç vericidir

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin "ABD Kongresi'nde sergilenen alçaklık gösterisi, insanlık adına utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin tarihinin soykırım suçlarıyla dolu olduğunu, yakın zamanda Irak'ta 1 milyon sivilin ölmesine yol açtığını belirterek, "ABD Kongresi'nde bir soykırımcının alkışlanmasına, aklı başında olan hiç kimse şaşırmaz." ifadesini kullandı.

Yaşananların, Necmettin Erbakan'ın yıllarca siyonizme ve işbirlikçilerine karşı mücadelesini, ABD'ye ve siyonizme meydan okuyuşlarını hatırlattığını dile getiren Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"ABD Kongresi'nde sergilenen alçaklık gösterisi, insanlık adına utanç vericidir, gerçek yüzlerini ve vahşi zihniyetlerini açıkça ortaya koymaktadır. 'ABD yönetimi siyonizmin emrindedir' derken, 'ABD bizim müttefikimiz ve stratejik ortağımız olamaz' derken ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır. 'Türkiye olarak mutlaka D-60 hedefine ulaşmamız gereklidir' tezimizin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Milli Görüş erleri olarak, 'Bize ne Amerika'dan, bize ne Amerika'dan' diyor ve hala daha bu zihniyetten medet uman gafilleri bir an evvel derin uykularından uyanmaya davet ediyoruz."