Fatih Erbakan, Adıyaman'da partisinin seçim merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fatih Erbakan, Adıyaman'da partisinin seçim merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi

Fatih Erbakan, Adıyaman\'da partisinin seçim merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'da partisinin seçim merkezlerinin açılışını yaparak, yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Erbakan, ahlaklı belediyecilik vurgusu yaparak, partilerinin yükselişte olduğunu ve milletin özlediği ruhu canlandıracaklarını belirtti.

05.03.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'da temaslarda bulundu.

Fatih Erbakan, Adıyaman ziyaretleri kapsamında Kahta ilçesi ile kent merkezindeki Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan partisinin seçim irtibat ve koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi.

Erbakan, buradaki konuşmasında, göreve gelmeleri halinde belediyelerde yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Partilerinin yükselişte olduğunu anlatan Erbakan, " Türkiye'nin dört bir yanında en çok konuşulan parti Yeniden Refah Partisi. Bunu siyaset bilimcileri, anketörler, yorumcular söylüyor. Bütün Türkiye'de muazzam bir dip dalga, rüzgar geliyor. Yeniden Refah Partisi her geçen gün oylarını artırmaya devam ediyor. Milletimizin özlediği, 1989 ve 1994 ruhunu yeniden canlandıracağız." diye konuştu.

Erbakan, seçilmeleri halinde ahlaklı belediyeciliği hayata geçireceklerini belirterek, "Kaynak paketlerimiz hazır, ne yapılacağı belli. Bu seçimler, 2028'de merkezi hükümette milli görüşün, yeniden refahın iktidarının yolunu açacak. Peki ahlaklı belediyecilik neden önemli; Yıllardan beri milletimizin bunaldığı rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilikten kurtulabilmek için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fatih Erbakan, Refah Partisi, Adıyaman, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan, Adıyaman'da partisinin seçim merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Düzce'de Aile Sağlığı ve 112 Komuta Merkezlerinin Temeli Atıldı
    19:45 Düzce'de Aile Sağlığı ve 112 Komuta Merkezlerinin Temeli Atıldı

    Düzce'de Nusrettin Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve Gölyaka ilçesindeki 112 Komuta Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bölgenin yatırımlarla cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Vali Selçuk Aslan ise merkezin modern ve dünya standartlarında bir yapı olduğunu vurgulayarak, açılışın bayramdan sonra yapılmasını umduklarını ifade etti.


19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 19:42:47. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan, Adıyaman'da partisinin seçim merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement