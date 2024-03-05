Fatih Erbakan, Adıyaman\'da partisinin seçim merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'da temaslarda bulundu.
Fatih Erbakan, Adıyaman ziyaretleri kapsamında Kahta ilçesi ile kent merkezindeki Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan partisinin seçim irtibat ve koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi.
Erbakan, buradaki konuşmasında, göreve gelmeleri halinde belediyelerde yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Partilerinin yükselişte olduğunu anlatan Erbakan, " Türkiye'nin dört bir yanında en çok konuşulan parti Yeniden Refah Partisi. Bunu siyaset bilimcileri, anketörler, yorumcular söylüyor. Bütün Türkiye'de muazzam bir dip dalga, rüzgar geliyor. Yeniden Refah Partisi her geçen gün oylarını artırmaya devam ediyor. Milletimizin özlediği, 1989 ve 1994 ruhunu yeniden canlandıracağız." diye konuştu.
Erbakan, seçilmeleri halinde ahlaklı belediyeciliği hayata geçireceklerini belirterek, "Kaynak paketlerimiz hazır, ne yapılacağı belli. Bu seçimler, 2028'de merkezi hükümette milli görüşün, yeniden refahın iktidarının yolunu açacak. Peki ahlaklı belediyecilik neden önemli; Yıllardan beri milletimizin bunaldığı rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilikten kurtulabilmek için çok önemli." ifadelerini kullandı.
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Düzce'de Nusrettin Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve Gölyaka ilçesindeki 112 Komuta Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bölgenin yatırımlarla cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Vali Selçuk Aslan ise merkezin modern ve dünya standartlarında bir yapı olduğunu vurgulayarak, açılışın bayramdan sonra yapılmasını umduklarını ifade etti.
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