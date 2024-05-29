Politika

Fatih Erbakan: "Belediye başkanlığı ticaret makamı değil, ibadet makamıdır"

SİVAS - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ahlaklı, dürüst ve adil bir şekilde yapıldığı takdirde millete hizmet makamı olan belediye başkanlığı makamı en büyük ibadet makamıdır. Belediye başkanlarımız inşallah bu anlayışla hareket edecekler" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 'Teşekkür Ziyaretleri' kapsamında Sivas'a geldi. Bir dizi programların ardından 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 58.91 oyla belediye başkanlığını kazandıkları Gemerek ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Sezai Çelikten'i makamında ziyaret eden Erbakan, Çelikten'e başarılar dileyerek açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanlığı makamının ticaret makamı olmadığını, bir ibadet makamı olduğunu söyleyen Erbakan, "Gemerek ilçemizde ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasının mutluluğunu, bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ahlaklı belediyecilik demek 89 ve 94'te Milli Görüş belediyeciliğinde uygulanan o ahlakın, o anlayışın, o ruhun yeniden belediyelerde hakim olması demektir. Bir defa adaletin hakim olması demektir. Milletin derdiyle dertlenen belediye başkanı ve belediye olması demektir. Bereketin hakim olması yani belediyelerin borç ve faizden kurtarılıp denk bütçenin gerçekleştirilmesi demektir. Belediyenin hizmet üretmesi, milletin derdine derman olması demektir. Bu hizmetlerin ne olduğunu 89 ve 94'te Milli Görüş belediyeciliği döneminde milletimiz çok iyi gördü. Sivas'ta daha 89'da Milli Görüş belediyeciliğiyle tanıştı ve bu hizmetlere yakinen şahit oldu. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, belediye başkanlığı makamının bir ticaret makamı değil, bir ibadet makamı olduğunun bilincinde olunması demek. Yani yolsuzluğun, rüşvetin, hırsızlığın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ve haksızlığın olmadığı, israfın, lüksün, şatafatın olmadığı bir belediye yönetimi" diye konuştu.

"Başkanımız burada bin 800 gün adaletle hükmedecek"

Yeniden Refahlı belediye başkanlarının dürüst, ahlaklı bir şekilde hizmet yapacağına değinen Erbakan, "Peygamberimiz hadisi şerifinde 'Bir gün adaletle hükmeden yöneticiye 60 sene nafile ibadet sevabından daha çok sevap yazılır' buyuruyor. Bir gün adaletle hükmeden yönetici 60 sene nafile ibadet yapsa bu sevabı alamaz. Şimdi inşallah başkanımız burada bin 800 gün adaletle hükmedecek ve bin 800 çarpı 60 sene yani bin 800 insan ömrü boyunca nafile ibadet yapmaktan daha büyük bir sevap alacak. Bundan daha büyük bir müjde olabilir mi? İnşallah dürüst, ahlaklı bir şekilde hizmet aşkıyla bu hizmeti yapacak ve bu büyük sevabı nail olacak. İşte bu nedenle aslında belediye başkanlığı makamı en büyük bir ibadet makamı. Umreye giderek, oruç tutarak, namaz kılarak, tespih çekerek, Kur'an okuyarak elde edilemeyecek bir sevap. Ahlaklı, dürüst bir şekilde, adil bir şekilde yapıldığı takdirde millete hizmet makamı olan belediye başkanlığı makamı en büyük ibadet makamıdır. Belediye başkanlarımız inşallah bu anlayışla hareket edecekler. Böyle bir anlayışın, böyle bir dönemin Gemerek'te başlaması, Sivas'ımızda başlaması bizleri sevindiriyor" ifadelerine yer verdi.