Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç ve Acıpayam\'da partililerle buluştu

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan "600 daire" iddiasına yanıt

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığı beyanını açıkladıktan sonra ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Altınok, "Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan bu gerçek dışı yalan ve iftira içerikli haberlerden biri Ankara'da TOGO Kuleleri'nde Sayın Sinan Aygün ile ortak olduğum, diğeri ise Antalya'da 600 evim bulunduğudur. Her iki haber de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalardır." dedi.