Fatih Erbakan Çanakkale\'de Partililerle Buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çanakkale'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde partililerle bir araya geldi.

Erbakan, Çanakkale'de partisinin Ayvacık İlçe Başkanlığını ziyaret edip partililerle buluştu ve esnafla görüştü.

Daha sonra partisinin Biga İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Erbakan, burada yaptığı konuşmada, partilerinin iktidara yürüyüşlerinin sürdüğünü söyledi.

Denk bütçenin yapıldığında borçlanılmayacağını ve borç faizinden kurtulunacağını ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Bir de üstüne Yeniden Refah Partimizin AR-GE Başkanlığının ortaya koyduğu 'Milli Kaynak Paketlerimiz' kitabındaki adımlarla kaynak üreteceğiz ve elde edilecek bütün bu imkanı da önce millet anlayışıyla millete verilecek. Aynen 54. Hükümette Erbakan Hocamızın başbakan olduğu dönemde yaşanan bolluk ve bereket dönemi Yeniden Refah ile yeniden yaşanacak inşallah. Kaynak paketlerimiz hazır, projelerimiz hazır, kitaplarımız hazır."

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Programa Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Salih Yüzbaşı ve diğer ilgililer ile partililer katıldı.