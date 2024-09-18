Fatih Erbakan'dan Ahlaklı Belediyecilik Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan'dan Ahlaklı Belediyecilik Vurgusu

Fatih Erbakan\'dan Ahlaklı Belediyecilik Vurgusu

Erbakan, Bingöl'de ahlaklı belediyeciliğin rüşvet ve yolsuzluk içermediğini belirtti.

18.09.2024 19:10
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ahlaklı belediyecilikte; rüşvet, yolsuzluk, suiistimal, adam kayırma, torpil, çifte standart ve haksızlık olmaz. Bunların hepsi Allah'ın izniyle tarihe karışmıştır. Ahlaklı ve maneviyatla belediyecilik dönemi başlamıştır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyaret için Bingöl'e geldi. Genel başkan yardımcıları Sacit Günbey, Suat Kılıç ve Nureddin Gül ile birlikte Bingöl Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Erbakan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde partisinin kazandığı Genç ilçesine geçti. Genç ilçesinde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Erbakan, belediye önünde partililere hitap etti. Erbakan, konuşmasında, ilçedeki seçim başarısına vurgu yaparak, "Medyayı, gazeteleri, televizyonları, cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, milletvekillerini devreye sokmalarına rağmen karşımızda böyle bir gücün olmasına rağmen burada, Genç'te tarih yazdık. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Tüm teşkilatımıza ve kahramanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

'MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ DEMEK, BEREKET DEMEKTİR'

Milli görüş belediyeciliğinde borç ve faizin tarihe karışacağını belirten Erbakan, "Şimdi, Belediye Başkanımızın öncülüğünde, Genç halkının bu önemli teveccühüne ve güvenine layık olmak için canla başla çalışacağız. Bu 5 yıl boyunca, yapılacak hizmetlerle Genç'i layık olduğu yere, milli görüşün ve refahın ışığında hep birlikte taşıyacağız, inşallah. Milli görüş belediyeciliği her şeyden önce adalet demektir. Genç Belediyemizle inşallah bu adaleti hakim kılacağız. Adalet nedir? Adalet, herkese, her kesimden insana eşit hizmet götürmektir. 'Sen bana oy vermedin, sen benden değilsin, o halde sana hizmet yok' anlayışı, artık tarihe karışmıştır. Bundan sonra, Belediye Başkanımız adil bir şekilde, her kesimden insana hizmet götürecektir. Adalet demek aynı zamanda ehliyet ve liyakatin esas alınması demektir. 'Akrabalarımı, yandaşlarımı getireyim' değil; kim ehliyetliyse, kim o göreve layıksa onlar göreve gelecek. Milli Görüş belediyeciliği demek, bereket demektir. Borç ve faiz dönemi tarihe karışacak, israf ve gereksiz harcamalar ortadan kaldırılacak. Kaynak üreterek denk bütçe yapılacak ve belediye borç batağından kurtarılacak. Milli görüş belediyeciliği aynı zamanda merhamet demektir. Milletin derdiyle dertlenmek demektir. Genç, her kesimden ve her yaştan insanımızın derdiyle ilgilenecek, Belediye Başkanımız onların sorunlarına derman olmak için gece- gündüz çalışacaktır. Milli görüş belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir. Bahane üretmez, çözüm üretir ve hizmet ortaya koyar. Bunun en güzel örnekleri, 1989- 1994 yıllarında milli görüş belediyelerinde görülmüştür. Şimdi aynı ruh ve istikametle, Genç ilçemizde bu hizmet belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Ahlaklı belediyecilikte; rüşvet, yolsuzluk, suiistimal, adam kayırma, torpil, çifte standart ve haksızlık olmaz. Bunların hepsi Allah'ın izniyle tarihe karışmıştır. Ahlaklı ve maneviyatla belediyecilik dönemi başlamıştır. Milli görüşçü bir belediye başkanı, başkanlık makamını kendisini ve çevresini zengin etmek için bir ticaret makamı olarak görmez. Bu makamı milletin sorunlarını çözmek, onlara hizmet etmek ve Allah'ın rızasını kazanmak için bir ibadet makamı olarak görür. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla çalışır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Bingöl, Yaşam, Refah, Genç, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan Ahlaklı Belediyecilik Vurgusu - Son Dakika

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