Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar

17.05.2022 15:11

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nın gizli ortağının HDP olduğunu ve onların sayesinde İstanbul ile Ankara'dan zaferle çıktıklarını söyledi. Erbakan, HDP'nin Millet İttifakı için çok değerli olduğunu ifade ederek, "Apaçık ortada, HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nı 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler üzerinden sert bir dille eleştirdi. Kocaeli TV'de yayınlanan Ters Köşe isimli programın konuğu olan Erbakan, gündeme dair açıklamalar yaptı ve Millet İttifakı'nın Ankara ile İstanbul'u HDP sayesinde kazandığını ifade etti.

"HDP OLMADAN İSTANBUL'U DA, ANKARA'YI DA ALAMAZLARDI"

Millet İttifakı'nın gizli ortağının HDP olduğunu söyleyen Erbakan, "HDP olmadan İstanbul'u da alamazlardı, Ankara'yı da alamazlardı. Hatta HDP de haklı olarak bu gizlilikten şikayetçi. Diyor ki, 'Hem arka planda benim oyumu alıyorsunuz. Sayemde İstanbul, Ankara, Adana, Edirne'yi alıyorsunuz ama masaya oturtmuyorsunuz'. Apaçık ortada, HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de de çok zorlanırlar" diye konuştu.

"HDP SİYASİ YOLLA MAĞLUP EDİLMELİ"

Erbakan, "HDP kapatılmalı mı?" sorusuna ise "Kapatılması en çok PKK'nin işine yarar. Bizim bu konuda söylediğimiz hep o. HDP'nin siyasi yollarla mağlup edilmesi lazım. Yani ideolojik olarak, çizgi olarak, maalesef yapı olarak o çekirdek kadro özellikle bizim tarihimizle, kültürümüzle, o bölge insanının inancıyla, temel değerleriyle bağdaşmayacak söylemleri, ideolojileri var. Komünizm var, sosyalizm var, ateizm var. Maalesef onlar da toplumsal cinsiyet eşitlikçi, onlar da 'İstanbul Sözleşmesi' diyor, onlar da 'LGBT' diyor. Şimdi bunların Doğu'daki, Güney Doğu'daki insanımızla doku uyuşmazlığı var" diye konuştu.

Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: 'HDP olmadan İstanbul'u ve Ankara'yı alamazlardı'

"PKK'YA BU KOZU VERMEMEK LAZIM"

Erbakan, "Bunun yanlışlığını, HDP'ye gitmemeleri gerektiğini bizim siyasi yolla anlatmamız lazım. Kapattığınız zaman her seferinde daha da güçleniyor. Bugüne kadar 5-6 kere kapatıldı. Her seferinde daha çok örgütlendiler, daha çok mağdur edebiyatı yaptılar. Bir diğeri de dediğim gibi PKK'nın ekmeğine yağ sürmek. Çünkü PKK diyecek ki; 'Bak biz size yıllardır dedik ki kardeşim bu iş siyasetle olmaz. Dağa çıkalım, silahlı mücadele yapalım. Siz dediniz ki 'Yok biz siyaset yapacağız' al bak gördün mü, belediyeyi kazanıyorsun kayyum atıyorlar. Meclise giriyorsun partini kapatıyorlar. Gelin öyleyse dağa çıkalım'. PKK'ye bu kozu vermemek lazım. Kapatılmasının uygun olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'nı yerden yere vurdu: 'HDP olmadan İstanbul'u ve Ankara'yı alamazlardı'

"ADALETİ AVRUPA'DAN MI ÖĞRENECEĞİZ?"

"6'lı masanın getirdiği taslakta, öneride problemler var" diyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela Türkiye'yi tekrardan iki başlı sisteme döndürme istekleri var. Neden cumhurbaşkanı ayrı başbakan ayrı olsun? Bu kadar bürokrasi yükü, protokol yükü, bu kadar masraf ve de aynı zamanda iki başlı bir sistem. Bundan dolayı biz karşı çıkıyoruz. Biz, 'Mevcut sistemin aksayan yönleri var, bunların düzeltilmesi lazım, bunlar önemli konular' diyoruz. Fakat yeniden eski sisteme dönmek gibi bir görüşümüz yok. Cumhurbaşkanı halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olsun, ayrıca bir başbakan olmasın, biz bu noktadayız. Onun yanında 'cumhurbaşkanlığı yapan bir insana siyaset yasağı' gelsin diyorlar. Bize göre bu da mantıksız bir şey. Siyasi, bürokratik tecrübesinin en üst seviyesinde. Bir kere fırsat eşitliğine aykırı, demokrasiye aykırı. Hakimlerin terfilerinde, 'Verdikleri kararların AİHM içtihatlarına uygunluğunu esas alalım, ne kadar AİHM içtihadına uygun karar vermişse o kadar yükselsin' diyorlar. Biz adaleti Avrupa'dan mı öğreneceğiz? Böyle bir şey de uygun değil."

"PARTİDE DEMOKRASİ YOK"

6'lı masanın taslağına yönelik eleştirilerini sürdüren Erbakan, "Ben kendi açılarından söylüyorum; partide milletvekilinin seçilmesi, listeye girmesi genel başkanın iki dudağının arasında olduğu sürece partide de tek adam sistemi vardır. Partide demokrasi yok, o zaman nasıl güçlü meclis olacak? Nasıl güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak? O zaman mesela hukuki bir zorunluluk olarak ön seçimi getirin. Genel başkanın iki dudağının arasında olmasın" dedi.

Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Millet İttifakı, Fatih Erbakan, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Çıkan husumette silahlar patladı kan döküldü: İki kardeş sokak ortasında infaz edildi
15:39 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Atatürk Havalimanı'nı İstanbullulara soralım" çağrısı: Bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa...
15:37 Beste Acar-Evren Bölek ilişkisine ilişkin skandal iddia: Beste hamile ama Evren'in çocuğu olmuyor!
15:31 Eski Rus asker ve analistten savaşa dair "kötüye gidiyoruz" itirafı: Ukrayna yakında 1 milyon askeri cepheye sürecek
15:31 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko duyurdu: Ukrayna barış müzakerelerinden fiilen çekildi
15:30 CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası
15:19 Enginar soyma işi yapan üç kişi, bir mühendisten fazla gelir elde ediyor! Günde 1500'e yakın enginar soyarak 30 bin lira kazanıyorlar
15:18 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!
15:14 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sanem ve Çolpan yeniden bir araya gelecek mi?
14:50 Gece oteldeki yatağında yatan kadın, sabah kalktığında otel çalışanını kendisine tecavüz ederken yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 16:15:35. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan'dan Millet İttifakı'na: HDP'nin yüzde 11-12'lik oyu olmasa 50+1'de çok zorlanırlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement