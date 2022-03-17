Fatih Erbakan'dan 'yeni seçim kanunu' değerlendirmesi - Son Dakika
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Fatih Erbakan'dan 'yeni seçim kanunu' değerlendirmesi

17.03.2022 15:36
Fatih Erbakan'dan 'yeni seçim kanunu' değerlendirmesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gençlerle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gençlerle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

İktidar olmaları durumunda gençlere yönelik çok kapsamlı projeleri olduğunu söyleyen Erbakan, 81 ile '634 Refah Projesi' kitabını örnek olarak gösterdi. Üretime, istihdama yönelik 634 projeyi hayata geçirerek gençlere istihdam sağlanacağını belirten Erbakan, öğrenim kredilerinin faizlerinin alınmayacağını ve istihdam edildikten 2 yıl sonra anaparanın ödemesinin başlatılacağını da ekledi.

TBMM'de bir Gençlik Komisyonu kuracaklarını duyuran Erbakan, böylece gençlerin sorunları ile daha yakından ilgilenme fırsatları olacağını belirtti. Eğitime yönelik düzenlemelerde yapacaklarının altını çizen Erbakan, yapılacak düzenlemeler sonrasında dünya üniversite sıralamasında 500 üniversite arasında Türkiye'den 30 üniversite olacağını söyledi. Erbakan, ayrıca eğitimde teoriden çok pratiği önem vereceklerini ifade etti.

Fatih Erbakan, gençlerin sanata ve kültüre yönelik ilgisini arttırmak ve onlara destek olmak için iktidara geldikleri zaman yalnızca sanat ve kültür etkinliklerinde kullanılmak üzere 1000 TL maddi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Yeni seçim kanunu hakkında değerlendirmeler yaptı

Erbakan, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu 'Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Seçim yasası teklifinde bulunan, 'Mecliste grubu olan partilerin seçime girme hakkı kazanamaması' maddesine yönelik yapılacak olan düzenleme hakkında konuşan Erbakan, "Bu bizim kanaatimize göre kapatılması muhtemel olan HDP'nin yerine kurulacak olan partinin seçime gireme hakkını elde edememesine yönelik. Yani seçime yakın bir zamanda HDP'nin kapatılması, yakın zamanda yeni kurulacak partinin birkaç ay içerisinde teşkilatlanmasını tamamlayamaması ama meclisteki HDP'li milletvekillerinin bu partiye geçmesi gibi bir durum halinde bu partinin seçime girmesinin engellenebilmesi. 'Evet grup kurmuş olabilirsiniz ama bu kurduğunuz yeni parti seçime giremez. Çünkü 41 ilde teşkilatlanmasının tamamlanması lazım' denilecek. Bunun da bu amaca yönelik bir adım olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar seçimleri kaybedip giden iktidarların hepsi seçimleri kaybettikleri son seçimden önce seçim sistemini değiştirmeye çalışmışlardır"

Seçim kanunu teklifi hakkında değerlendirmelerini sürdüren Fatih Erbakan, "Eğer bir iktidar seçim sistemi ile oynamaya başlamışsa artık yolun sonu gözükmüş demektir. Şuanda da aynı durumla karşı karşıyayız. Bütün hesap Cumhur İttifakının, iktidarın daha az oyla daha fazla milletvekilini nasıl çıkartacağına yönelik hesaptır. Bugüne kadar seçimleri kaybedip giden iktidarların hepsi seçimleri kaybettikleri son seçimden önce seçim sistemini değiştirmeye çalışmışlardır. Anavatan Partisi bunun en önemli örneklerindendir. Burada da yeni getirilen tasarıda seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi öngörülüyor. Bu büyük ölçüde iktidar ortağı MHP'nin talebiyle gerçekleşmiş bir adım. Çünkü yüzde 7'ye inmezse MHP'nin barajı aşması mümkün olmayacak. AK Parti'nin çok istediği dar bölge sisteminin gelmemesinde de iktidar ortağının itirazının rol oynadığını düşünüyoruz. Çünkü bu sisteme geçilmesi halinde MHP'nin aleyhine olacak" dedi. - ANKARA

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Milliyetçi Hareket Partisi, Refah Partisi, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan 'yeni seçim kanunu' değerlendirmesi - Son Dakika


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