Fatih Erbakan: Ekonomiyi düze çıkaracak projelerimiz hazır

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan , iktidara geldiklerinde ekonomiyi düze çıkaracak projelerinin hazır olduğunu söyleyerek, "Yeniden Refah iktidarında 'Milli Kaynak Paketleri' var, 'önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışı var" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Sakarya İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresi ve Gençlik Şöleni'nde konuştu. Dünyada tarımda kendi kendine yeten birkaç ülkeden biri olan Türkiye'nin yanlış tarım politikaları sonucu ithalata bağımlı hale getirildiğini ifade eden Erbakan, "En temel tarım ürünlerini bile ithal etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Şimdi de bakanlığın açıkladığına göre 400 bin ton pancar şekeri ithal edilecek. Üstelik de gümrük vergileri sıfırlanmış. Hiçbir vergi alınmayacak, hiçbir maliyete katlanılmayacak. Kamunun Şeker fabrikalarının üretim kapasitesini yüzde 50'nin altına düşürdüler, 14 şeker fabrikasını sattılar. Pancar üreticisine kota koydular. Bütün bunların sonunda Türkiye şekerini dahi ithal edecek duruma düştü" diye konuştu.

'MİLLİ KAYNAK PAKETLERİ VAR'

Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde ekonomiyi düze çıkaracak projelerinin hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah iktidarında borç yok, zam yok, vergi artışı yok, israf yok, işsizlik yok. Yeniden Refah iktidarında 'Milli Kaynak Paketleri' var, 'Önce Millet anlayışı, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışı var. Memura işçiye emekliye yüzde 100 maaş zammı var. Engelli ve emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması var. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağdurlarına emeklilik hakkı var. Atanamayan öğretmenlere atama var. Sadece iktidara yakın olanlara değil herkese refah var. Çünkü biz Milli Görüşüz, çünkü biz Yeniden Refahız.

- Ankara