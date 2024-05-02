Fatih Erbakan, Oltu ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan, Oltu ilçesini ziyaret etti

Fatih Erbakan, Oltu ilçesini ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Oltu ilçesini ziyaret etti ve teşekkürlerini iletti.

02.05.2024 20:04  Güncelleme: 20:13
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 'Teşekkür Ziyaretleri' kapsamında Erzurum'un Oltu ilçesini ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Mehmet Kaderli, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sadık Çat ve Erzurum İl Başkanı Ahmet Mustafaoğlu'nu, ilçe girişinde Yeniden Refah Partisi Oltu İlçe Başkanı Hikmet Şahin, Belediye Başkan Adayı Mehmet Akyüz ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Özlem Şahin ve yönetimi meşale eşliğinde büyük bir kalabalıkla karşıladılar.

Heyet karşılamanın ardından ilçe binasına geçti. Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Hikmet Şahin, burada Oltu ilçesi hakkında bilgiler aktardıktan sonra Oltu taşından yapılmış Fatih Erbakan yazılı isimliği hediye etti. Belediye Başkan adayı Mehmet Akyüz ve Kadın Kolları Başkanı Özlem Şahin de birer tespih hediye etti.

Parti binasında bir açıklama yapan Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerde göstermiş oldukları teveccühten dolayı başkan adaylarına, ilçe yönetimine ve Oltululara teşekkür etti. Daha sonra Oltu ilçesinde esnafı ziyaret eden Erbakan, Oltuluların yoğun ilgisinden son derece memnun kaldı. Ardından Fatih Erbakan ve beraberindekiler ilçeden ayrılarak Ardahan'ın Göle ilçesine hareket etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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