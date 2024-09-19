Fatih Erbakan: Palulular Milli Görüş'e Vefasını Gösterdi - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: Palulular Milli Görüş'e Vefasını Gösterdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'ın Palu ilçesinde yaptığı açıklamalarda, yerel halkın merhum Necmettin Erbakan'a ve Milli Görüş'e olan bağlılığını vurguladı. 31 Mart seçimlerinde verilen kararların önemine değinen Erbakan, başarılarını ve gelecek hedeflerini anlattı.

19.09.2024 16:39
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Paluluların merhum Necmettin Erbakan'a, milli görüşe ve Septioğlu ismine olan vefasını ortaya koyduğunu belirterek, "Palulular 31 Mart'ta üç önemli karar verdi. Milli Görüş tarihinde merhum Erbakan Hocamız, bu milletin derdi ile dertlenen ve bu bölgeye en büyük hizmetleri gerçekleştiren bir devlet adamıydı, bir siyasetçiydi. Palu kararını verdi ve iktidar yürüyüşünün meşalesi, 31 Mart'ta Palu'da yakıldı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Parti üyeleri tarafından karşılanan Erbakan, ilk olarak 31 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Alacakaya ilçesine geçti. Burada esnafı ziyaret eden Genel Başkan Fatih Erbakan, ardından Alacakaya Belediyesine geçti. Burada Belediye Başkanı Zafer Altınışık tarafından karşılanan Genel Başkan Erbakan, seçimlerindeki başarılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Daha sonra, Palu ilçesinde giden Genel Başkan Erbakan ve beraberindeki heyet, Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, YRP Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş ve partililer tarafından karşılandı. Burada esnaf ziyaretlerinde bulunan Genel Başkan Erbakan, belediye binası önünde açıklamalarda bulundu.

"Erbakan hocamız, bu milletin derdi ile dertlenen ve bu bölgeye en büyük hizmetleri gerçekleştiren bir devlet adamıydı"

Palu ilçesinin kendisine yakışanı yaptığını dile getiren Genel Başkan Erbakan, "Palulular, merhum Erbakan Hocamıza, Milli Görüş'e ve Septioğlu ismine olan vefasını ortaya koydu. Ferasetle, basiretle doğru seçimi yaptılar. Biz de kıymetli Belediye Başkanımız Muhammet Septioğlu öncülüğünde Palu'da sizlerin bu güvenine, bu teveccühüne layık olacağız, verdiğimiz sözün arkasında duracağız. İman varsa imkan da vardır diyerek Palu'yu hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Palulular 31 Martta üç önemli karar verdi. Milli Görüş tarihinde merhum Erbakan Hocamız, bu milletin derdi ile dertlenen ve bu bölgeye en büyük hizmetleri gerçekleştiren bir devlet adamıydı, bir siyasetçiydi. Palu kararını verdi ve iktidar yürüyüşünün meşalesi, 31 Mart'ta Palu'da yakıldı. Bundan sonra iki şey yapacağız. Belediyelerimizde ahlaklı belediyeciliği, Milli Görüş belediyeciliğini uygulayarak, adaleti hakim kılarak, bereketi hakim kılarak hizmet belediyeciliğini vatandaşlarımız ile buluşturarak ve belediye başkanlığı makamını kendisini ve çevresini zengin etmek için bir ticaret makamı olarak gören değil, millete hizmet edip milletin derdine derman olması gibi anlayışla milletimizin gönlündekini daha yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

Her daim halkın yanında olacaklarını belirten Erbakan, "Teşkilatlarımızın, teşkilat modeline uygun çalışmaları, milletimizin de içerisinde olması ve üye kayıtlarımız ile hedeflerimizi tutturarak, çalışmalarımızı yürüteceğiz. Belediyecilik hizmetlerimiz ve teşkilat çalışmalarımızla yapılacak olan ilk seçimde hasrete son vereceğiz. Milli Görüşü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getireceğiz. Bu milletin yüzünü yine Milli Görüş'le, yine Refah'la güldüreceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız, yönetimde adaleti sağlayacağız, yargıda adaleti sağlayacağız. Önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmaya da ağırlık vereceğiz. Bununla birlikte borç, faiz, zam ve vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini hayata geçireceğiz. Allah, yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Palulular Milli Görüş'e Vefasını Gösterdi - Son Dakika

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