Fatih Erbakan: Türkiye\'nin Güçlü Olması Gerek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye'nin güçlü, dirayetli olması, milli görüş ruhuyla ayağa kalkması, milli görüş zihniyetiyle yönetilmesi lazım" dedi.

Konya'da partisinin iftar programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye'nin güçlü olması lazım, Türkiye'nin dirayetli olması lazım, Türkiye'nin milli görüş ruhuyla ayağa kalkması lazım, Milli görüş zihniyetiyle yönetilmesi lazım. Aynen Erbakan hocamızın dediği gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil Cenab-ı Allah'tır diyen bir duruşu sergilemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan'dan aldıkları emaneti taşıyarak ikinci 40 yılda iktidara yürüyeceklerini söyleyen Fatih Erbakan, "Erbakan hocamızın bu icraatlarında ve söylemlerinde vücut bulan milli görüşün manevi mirasını layıkıyla taşıyacağız ve Erbakan hocamızın gösterdiği hedefler olan yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefine siz milli görüşçülerle beraber, bu aziz milletle beraber ulaşacağız" diye konuştu. - KONYA