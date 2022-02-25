Fatih Erbakan: Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ne tavizsiz şekilde uyması son derece önemli - Son Dakika

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rusya 'nın Ukrayna 'ya başlattığı harekata ilişkin, " Türkiye 'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne sahip çıkması, NATO ve Rusya nezdinde yapılacak girişimlerle savaşın bir an önce sona ermesi için etkin şekilde arabuluculuk yapması, Montrö Sözleşmesi'ne tavizsiz şekilde uyması son derece önemlidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın kabul edilemez ve dünya dengelerini sarsacak derecede ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna topraklarına girişinin Türkiye'yi yakından etkilediğini ifade eden Erbakan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yapılan bu saldırı kabul edilemez ve dünya dengelerini sarsacak ciddi bir tehdittir. Ancak olaylara bir bütün olarak bakıldığı takdirde Rusya'nın bu davranışını anlamak çok da zor değildir. ABD, NATO aracılığı ile son 15 yıldır Rusya'yı tahrik etmek için ne mümkünse yapmaktadır. ABD şimdi de Ukrayna'yı NATO şemsiyesi içine alarak, Moskova'yı orta menzilli füze tehdidi altında tutmak istemektedir. Rusya da ABD'nin tüm bu adımlarına karşılık hamle yapmakta, kuşatma altına alınmasını engellemek üzere Ukrayna'yı kontrol altına almak istemektedir" diye konuştu.

'RUSYA, AVRUPA'YA KARŞI DOĞALGAZ SİLAHINI KULLANABİLİR'

Rusya'nın bu savaşta elindeki en önemli kozunun Avrupa'nın ihtiyacı olan doğalgaz kaynakları olduğunu kaydeden Erbakan, şunları söyledi:

"Şu anda Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyat durdurulmuştur. Rusya, Avrupa Birliği'ni de (AB) doğrudan karşısına almamak için Slovakya üzerinden yaptığı sevkiyatı iki misline çıkarmıştır. Tüm bu gelişmeler karşısında ABD ve NATO'nun ekonomik yaptırımlar dışında bir harekete geçmeyeceği düşünülmektedir. Bu işgal ile Rusya orta menzilli füzelerin hedefi olmaktan şimdilik önemli ölçüde kurtulmuştur. Zira Ukrayna'nın NATO'ya girişi bilinmez tarihlere ertelenmiştir. Rusya ekonomik yaptırımlarla çok fazla sıkıştırılırsa Avrupa'ya karşı doğalgaz silahını kullanabilir. Böyle bir durumda AB'nin çok fazla direnmesi pek mümkün değildir. Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne sahip çıkması, NATO ve Rusya nezdinde yapılacak girişimlerle savaşın bir an önce sona ermesi için etkin şekilde arabuluculuk yapması, Montrö Sözleşmesi'ne tavizsiz şekilde uyması son derece önemlidir."

- Ankara