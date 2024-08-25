Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi\'ne geçen belediyelere teşekkür ziyareti gerçekleştirdi

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde kazandıkları belediyelere teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da yerel seçimler sonrasında Yeniden Refah Partisi'ne geçen Çay Karacaören ve merkez Salar belediyeleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ağırladı. Tüm Türkiye genelinde kazanılan Yeniden Refah'lı belediyelere teşekkür ziyareti gerçekleştiren Erbakan, Çay Karacaören'de yaptığı konuşmada, hükümetin izlediği tarım politikalarını eleştirdi. Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarında hata yaptığını ifade ederek, vatandaşı faiz canavarına teslim ettiklerini belirtti. İşçi ve emeklinin yaşam standartlarının açlık sınırının atında olduğunu belirten Erbakan, iktidarın kur korumalı sisteme para bulduğunu ancak emekliye para bulamadığına değindi. Karacaören beldesinde yoğun bir sevgi seliyle karşılanan Erbakan, Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap'ın kısa sürede iki içme suyu kuyusu açtırdığını, yaklaşık 4 buçuk km uzunluğunda kanalizasyon ve alt yapı yaptığın belirterek Yeniden Refahlı belediyecilik anlayışına örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Erbakan konuşmasında israf vurgusu yaparak, 31 Mart seçimlerinden bu zamana kadar Karacaören Belediyesinin mazot giderlerinin yarı yarıya düştüğünü belirterek belediye kasasından çıkacak fazla masrafların önüne geçtiklerini de dile getirdi.

Karacaören programı sonrasında bir diğer yeniden Refah Partili belediye olan Salar Belediyesini ziyaret eden Erbakan, ziyaret sonrasında Manisa programı için Afyonkarahisar'dan ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR