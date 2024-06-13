Fatih Erbakan, YRP'li Belediyeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan, YRP'li Belediyeleri Ziyaret Etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde partisinin belediye başkanlığını kazanan Tepecik Belde Belediyesi ve Tavşanlı Belediyesini ziyaret ederek tebrik etti.

13.06.2024 22:30
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024 seçimlerinde partisinin belediye başkanlığını kazanan Tepecik Belde Belediyesi ve Tavşanlı Belediyesini ziyaret ederek tebrik etti.

İlk olarak öğlen saatlerinde Simav ilçesi Güney beldesinde Ali Okumuş'u makamında ziyaret eden Erbakan, buradan ilk olarak Tavşanlı ilçesi Tepecik Belediye Başkanı YRP'li Veysel Tekin'i makamında ziyaret etti. Burada beldenin Manda sütlü dondurması ikramlarını geri çevirmeyen Erbakan, daha sonra hatıra fotoğrafları sonrasında esnafı ziyaret etti. Erbakan, Tepecik Beldesinden Tavşanlı Belediye Başkanlığını kazanan Tepecikli Ali Kemal Derin'i de makamında ziyaret etti.

Fatih Erbakan, Tavşanlı'daki ziyaretlerinde yaptığı basın açıklamasında, "Kütahya'mızda YRP belediyeleri ziyaret ediyoruz. Öncelikle Simav Beldesi'ne bağlı Güney Beldesi Belediyemizi ziyaret ettik. Orada Belediye Başkanımıza hayırlı olsun dedik. Ora aynı zamanda partimize ve Belediye Başkanımıza destek veren halkımıza teşekkür ettik. Hem bir tebrik hem de bir teşekkür ziyaretinde bulunduk. Kütahya'daki bu 3 belediyemizde ve Türkiye genelinde kazandığımız 63 belediyede her zaman ifade ettiğimiz gibi ahlaklı belediyecilik anlayışı ile milli görüş belediyeciliği anlayışı ile en hayırlı hizmetleri yapacağımıza inanıyorum. İnşallah aynen 1989-1994 döneminde olduğu gibi milletimize efsane hizmetler yapacağız ve milletimizin gönlünde taht kuracağız. Bu yeni dönemde de aynı hizmetleri yapacağımızı ifade ediyoruz. Bu hem Kütahya'da hem de diğer belediyelerimizde böyle olacak. Yeniden Refah Partili belediye başkanları bu işi bir ticaret olarak değil ibadet olarak yapacaklar. İbadet aşkıyla yapılan çalışmalarda ne israf olur ne kayırma ne yolsuzluk ne borç ne faiz ne torpil ne de adaletsizlik olur. Bunların hiçbiri olmayacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan, YRP'li Belediyeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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